Rueda responderá sobre Altri y Diego Calvo comparecerá sobre trenes en el pleno del Parlamento

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control del Parlamento de Galicia David Cabezón - Xunta de Galicia.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá a las preguntas que los líderes de la oposición, Ana Pontón (BNG), y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), le harán en la sesión de control del pleno del Parlamento de Galicia sobre el proyecto de Altri para Palas de Rei (Lugo) y la financiación local.

La sesión, que tendrá lugar los próximos días 24 y 25 de marzo, incluirá la comparecencia del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien abordará la situación del transporte ferroviario en Galicia.

Además, tal y como han informado los grupos tras la reunión de la Xunta de Portavoces, se abordará, tras su inclusión en el orden del día por la vía de urgencia y lectura única, el anteproyecto de Ley que incluirá el pago en efectivo para las deducciones fiscales en libros y material escolar.

Con esta acción, el Gobierno gallego busca acelerar la aprobación de la norma, reduciendo los plazos, para que las familias puedan acogerse a la deducción fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por la adquisición de libros de texto y material escolar aunque comprasen los libros en efectivo, una opción que no se incluía en la medida aprobada a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2026.

Iniciativas de los grupos

En la sesión de control, el secretario xeral del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará al presidente de la Xunta sobre las políticas de su gobierno para garantizar la autonomía local, igualdad y suficiencia financiera.

Tal y como ha informado el PSdeG en un comunicado, los socialistas también buscarán poner el acento en las políticas de igualdad de género, con una pregunta urgente para reclamar una estrategia dirigida a prevenir la desinformación y los discursos de odio por razón de género, especialmente entre la juventud.

Asimismo, presentarán una proposición no de ley para que el Gobierno gallego impulse una evaluación exhaustiva de las diferencias de sexo en las excedencias y reducciones de jornada por cuidados y, a raíz de este informe se ponga en marcha un conjunto de medidas concretas para reducir el sesgo de género en las excedencias y reducciones de jornada por cuidados.

En materia de política social, defenderán una moción para reclamar al Gobierno gallego un Plan de choque para reducir a la mitad las listas de espera en dependencia y garantizar que ninguna persona tenga que esperar más de tres meses para recibir una prestación reconocida. Además, reclamarán un refuerzo estructural del Servizo de Axuda no Fogar.

Los socialista también defenderán a través de una proposición no de ley que la Xunta complemente el programa del bono alquiler con fondos propios para garantizar la cobertura del cien por cien de las solicitudes presentadas que cumplan los requisitos establecidos.

Por último, incluirán dos preguntas orales sobre el incumplimiento de los compromisos y acuerdos adquiridos en la fusión de los ayuntamientos de Oza y Cesuras y sobre lo que califican de "estado lamentable" de las instalaciones del CEIP Xunqueira I, de Pontevedra.

Petición sobre Altri

Tras la reunión de la Xunta de Portavoces la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha avanzado que la líder de su formación, preguntará a Rueda por los motivos por los que "oculta la información sobre los compromisos adquiridos por la Xunta, a través de la Sociedad Impulsa, con Altri". Una "falta de transparencia" que, conforme ha recordado, motivó que el BNG presentase un recurso judicial ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

"En el BNG vamos a llegar hasta el final y arrojar luz donde el PP solo quiere sombra", ha asegurado Rodil, que ha insistido en el "derecho que tienen los gallegos y gallegas a saber en qué anda el gobierno del PP y cómo se gasta su dinero".

Tras recordar que el 40% del capital Impulsa procedía de fondos públicos, Rodil ha emplazado a Rueda a aclarar qué compromisos adquirió el Gobierno gallego a través de este acuerdo y, sobre todo, las "contrapartidas" a Altri "de no llegar a culminarse" el proyecto de instalarse en Palas de Rei.

Aprovechando la proximidad del 8 de marzo, el BNG interpelará también en el pleno a la conselleira de Política Social sobre la "situación de desigualdad socioeconómica que padecen las mujeres gallegas, en especial, en lo que respecta a condiciones de trabajo y salarios".

El BNG también quiere que Fabiola García de explicaciones por la "precariedad" que soportan las mujeres en sectores profesionales feminizados que dependen directamente del departamento autonómico como el de los cuidados en el SAF, las residencias o los centros de discapacidad. "En el mejor de los casos cobrando el salario mínimo profesional", ha apuntado.

Además, entre las iniciativas que el Bloque llevará al próximo pleno figura una proposición no de ley para reclamar al Gobierno del PP que garantice a los centros educativos los medios suficientes para la atención a la diversidad; así como una interpelación a la conselleira do Mar sobre la situación que sufre la pesca y el marisqueo agravada por los temporales de este año y la "falta de regulación del vaciado de los embalses".

Rodil, además, ha avanzado que el BNG apoya la tramitación por la vía de urgencia de la iniciativa del PP para "autocorregirse" y "enmendar sus propios errores en la Ley de acompañamiento" en lo que tiene que ver con las desgravaciones fiscales por la compra de libros de texto. "Intentan tapar el impacto de la chapuza que hizo el propio PP", ha asegurado para reprobar a la Ejecutiva de Rueda que obviase que "muchos gallegos siguen utilizando dinero físico para hacer frente al ingente gasto en libros de texto que tienen que afrontar las familias".

En el próximo pleno, asimismo, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, interpelará al Gobierno gallego sobre los trabajos puestos en marcha por la Xunta para paliar los daños provocados por los incendios forestales de agosto del 2025.

Iniciativas del Partido Popular

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha destacado que, en el pleno, el Grupo Popular presentará una proposición no de ley sobre los fondos estatales de la Nueva Economía de la Lengua para reclamar al Gobierno central la transferencia de la totalidad de los solicitados.

En este punto, ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tan solo hizo una aportación de 3,5 millones de euros al Proxecto Nos, puesto en marcha por la Xunta, en colaboración con la Universidad de Santiago. Una aportación que, tal y como ha señalado Pazos, "es insuficiente para una iniciativa que aspira a situar al gallego en la economía digital".

Por otra parte y tras acusar al Gobierno de "atacar" los derechos de más de 12.000 dependientes, ha explicado que el PP propondrá a través de una proposición no de ley que la Xunta presente alegaciones y recursos ante el Tribunal Constitucional para defender las competencias que tiene Galicia en la gestión de la dependencia. Además, reclamarán que el Estado abone la deuda pendiente y la cofinanciación del 50% que le corresponde.

En el apartado de preguntas al Gobierno, el PP se interesará por las acciones que adopta la Xunta para que el Ejecutivo estatal de información sobre la modificación del Reglamento general de Costas; preguntarán por las inversiones realizadas por la Administración autonómica en la muralla de Lugo, así como por las principales líneas de ayuda para apoyar a las personas trabajadoras autónomas.