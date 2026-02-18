Galicia dice adiós a la lluvia con la llegada de un anticiclón: 5 días de tiempo seco y temperaturas sobre 20º

Tras varias semanas de lluvias casi ininterrumpidas en Galicia, por fin llega una tregua. Según nos ha avanzado Joel Cid, meteorólogo de MeteoGalicia, se avecinan días de cielos despejados y temperaturas suaves, más propias de la primavera. No obstante, hoy y parte de mañana aún se notarán los efectos de la borrasca Pedro, la 16ª de gran impacto de la temporada.

El jueves amanecerá con algunos chubascos que irán remitiendo a lo largo del día, dando paso a la influencia de un anticiclón que se mantendrá, al menos, hasta el martes 24. "A partir de mañana vamos a disfrutar de por lo menos cuatro o cinco días de tiempo seco en Galicia, con cielos abiertos y temperaturas primaverales, sobre todo el fin de semana", nos confirma el meteorólogo.

Fin de semana sin lluvia y con buenas temperaturas

Durante la jornada de hoy, un frente dejará lluvia generalizada en Galicia y rachas fuertes de viento, con un descenso progresivo de las temperaturas. Según explica Joel Cid, de la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia), "hoy estamos influenciados por la borrasca Pedro", que se situará en el oeste de la Bretaña francesa.

Con la entrada de aire frío, la cota de nieve bajará hasta los 1.000-1.100 metros en las últimas horas del día, mientras que "las temperaturas máximas se están dando ahora por la mañana e irán descendiendo con el avance del día".

Sin embargo, esta inestabilidad tiene fecha de caducidad. "Un anticiclón empieza a entrar a partir de este jueves, aunque aún tendremos algún chubasco en el norte", señala Joel. La mejoría será progresiva a lo largo de la tarde, pero será desde el viernes cuando Galicia quede plenamente bajo la influencia anticiclónica.

"A partir del viernes, muy probablemente viernes, sábado, domingo y los primeros días de la semana que viene, lunes y hasta el martes", dominará el tiempo seco en Galicia. Más allá, apunta que podría acercarse una vaguada a mediados de la próxima semana, aunque todavía es pronto para concretar.

¿En qué se traducirá esta situación? En estabilidad, cielos más abiertos y un notable ascenso térmico durante el día.

Habrá nubosidad media y alta en algunos momentos, y en el interior se formarán nieblas persistentes debido a la escasez de viento, con "mañanas frías en los valles".

El fin de semana, las temperaturas mínimas seguirán siendo bajas, propias del invierno, pero las máximas subirán con claridad. "Durante el fin de semana muy probablemente estaremos cerca o superando los 20 grados en las Rías Baixas", mientras que "en la zona del litoral las temperaturas estarán entre los 15 y 20 grados, superando puntualmente los 20 grados".

En el caso de Ourense, las temperaturas dependerán de la presencia de niebla, aunque el ambiente será igualmente suave. Así, desde este jueves y hasta el próximo martes, "en Galicia disfrutaremos de cielos bastante abiertos", sentencia Joel Cid, meteorólogo de MeteoGalicia.