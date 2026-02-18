Alfonso Rueda reivindica el respaldo de 2024: "Trabajamos cada día para estar a la altura"

El presidente de la Xunta ha recordado este 18 de febrero el segundo aniversario de las elecciones autonómicas en las que el PPdeG revalidó la mayoría absoluta en Galicia. A través de un mensaje en su perfil de la red social X, Rueda ha subrayado que aquel resultado supuso una nueva muestra de confianza de la ciudadanía gallega en su proyecto político.

"Hace justo dos años los gallegos decidían confiar en nosotros una vez más. Desde entonces, trabajamos cada día para estar a la altura de esa confianza y para demostrar que hay otra forma de hacer las cosas: un modo propio, estilo '#GaliciaCalidade'.Seguimos con la misma fuerza del primer día", ha trasladado en su perfil de la red social 'X'.

Rueda, que asumió el liderazgo del partido tras la etapa de Alberto Núñez Feijóo, bajo cuyo mandato el PP recuperó la Xunta en 2009, puso en valor la continuidad del proyecto popular al frente del Gobierno gallego.

También el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, se refirió al aniversario electoral, destacando que la victoria en las urnas reflejó la "confianza firme" de los gallegos en la formación. En su opinión, el lema "Galicia Calidade" resume una forma de gobernar basada en la estabilidad y la gestión.

Hai xusto dous anos os galegos decidían confiar en nós unha vez máis. Desde aquela, traballamos cada día para estar á altura desa confianza e para demostrar que hai outra forma de facer as cousas: un xeito propio, estilo #GaliciaCalidade. Seguimos coa mesma forza do primeiro día pic.twitter.com/aJsO8Taca7 — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) February 18, 2026

Defensa del "estilo Rueda"

Pazos afirmó que Galicia vive una etapa de "normalidad extraordinaria" que permite centrar la acción política en ámbitos como la vivienda, la educación pública, la sanidad, los servicios sociales o el empleo. Asimismo, destacó la aprobación de los presupuestos “en tiempo y forma” y el control de las cuentas públicas.

"Yo confío en que el estilo Rueda siga vigente por lo bien que le hace a Galicia y por lo bien que le hace a los gallegos. Un estilo que se concreta en solvencia, en el buen control de las cuentas públicas, en el impulso a la vivienda pública…", manifestó.

Desde el PPdeG insisten en que el objetivo es mantener la línea de trabajo desarrollada en estos dos años y seguir poniendo "el foco en las prioridades de los gallegos" para no defraudar la confianza depositada en las urnas.