La Aemet activa el aviso naranja en Galicia para el primer día de Carnaval por temporal costero

El primer día de Carnaval en Galicia estará marcado por el mal tiempo debido a la borrasca Oriana, la decimoquinta de alto impacto en lo que va de temporada. La jornada de hoy comenzó con lluvias intensas y fuertes rachas de viento, aunque con el paso de las horas tanto las precipitaciones como el viento irán perdiendo fuerza. Aun así, la inestabilidad se mantendrá hasta la mañana del sábado.

La borrasca ya se ha hecho notar desde primeras horas de este viernes, con chubascos persistentes y rachas intensas. El delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, nos ha explicado que "las lluvias irán disminuyendo por la tarde en cuanto a intensidad y fuerza".

El tiempo en Galicia para el Carnaval

Francisco Infante nos ha detallado la previsión meteorológica para los primeros días del Carnaval, marcados todavía por la influencia de la borrasca Oriana, aunque con una clara tendencia a la mejoría progresiva a medida que avance el fin de semana y la borrasca se aleje de la comunidad.

Según ha explicado, este viernes el tiempo seguirá siendo complicado, especialmente en el litoral. "Hoy vamos a tener una situación de tiempo un poco complicada, sobre todo con mal estado de la mar y rachas de viento en costa", señaló. Las precipitaciones, añadió, serán "más persistentes e intensas durante la primera parte del día", aunque la situación cambiará con el paso de las horas.

Por la tarde, tanto la lluvia como el viento comenzarán a ser más débiles. A medida que Oriana avance hacia el este, Galicia quedará menos expuesta a su influencia directa. "Van a ir disminuyendo bastante las precipitaciones en cuanto a intensidad y fuerza. Las rachas de viento también irán bajando a medida que avance la jornada".

No obstante, tras el paso del frente llegará aire frío, lo que provocará un descenso térmico. Durante el día de hoy todo el litoral gallego estará bajo alerta naranja por vientos de hasta 80 km/h y olas de 6 metros. El oeste y suroeste de A Coruña también están en alerta amarilla por lluvias, junto con las Rías Baixas.

Por su parte, las montañas de Lugo y Ourense mantienen aviso amarillo por nevadas.

13/02 10:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | Galicia: costeros, lluvias y nevadas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/nhkAcYuyem pic.twitter.com/hBCrW7pHw4 — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) February 13, 2026

El sábado la situación será más tranquila. "Para mañana solamente quedan avisos costeros, sobre todo durante la primera mitad del día", indicó. También podrían registrarse nevadas débiles en zonas altas: "El sábado por la mañana todavía podría producirse alguna nevada en la montaña de Lugo y de Ourense".

En el resto del territorio predominarán los intervalos nubosos y "chubascos dispersos por la mañana", que tenderán a desaparecer por la tarde. "La tarde del sábado prácticamente no va a llover nada en toda Galicia", aseguró. Eso sí, las temperaturas se mantendrán frías tras el descenso experimentado hoy.

El domingo aumentará de nuevo la nubosidad, con precipitaciones "en general débiles y dispersas que irán aumentando hacia la tarde", aunque sin alcanzar intensidad significativa. De hecho, no se esperan apenas avisos, salvo uno amarillo en la costa noroeste coruñesa.

En conjunto, la tendencia es clara: "Los avisos van a ir a menos", señala Infante. El lunes podría comenzar con lluvias en la primera mitad del día, pero con tendencia a remitir por la tarde.

De cara al Martes de Carnaval, Infante lanzó un mensaje tranquilizador: "No hay perspectiva de que tengamos un temporal como el que estamos teniendo… El tiempo será bastante mejor que estos días de atrás".