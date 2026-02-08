La Xunta alerta de "riesgos de desbordamiento" en dos ríos de A Coruña y uno de Ourense

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el plan de vigilancia sobre el caudal de los ríos de cara a prevenir inundaciones (Plan Inungal) y, dentro de él, ha elevado a nivel rojo por un "riesgo de desbordamiento" al Miño en A Peroxa (Ourense), el Mandeo en Coirós (A Coruña), el Mendo en Betanzos (A Coruña) y el Sar en Bertamiráns (Ames, A Coruña).

De esta forma, según informa Europa Press, el control se establece sobre todos los ríos de la comunidad, pero con "especial atención" a estos cursos dado su nivel "muy elevado de caudal". En estos casos, el riesgo de desbordamiento puede afectar a zonas habitadas y vías de comunicación.

Además, también sigue con especial atención otros ríos en nivel naranja que presentan riesgo de desbordamiento. Así se incluyen, en la provincia de A Coruña, el Mero (Betanzos y Cambre), Xubia (San Sadurniño), Barcés (Abegondo), Anllóns (Culleredo), Tambre (Oroso y Trazo) y el riachuelo Xundarana (Pobra do Caramiñal).

En Pontevedra, las miradas están sobre el Gallo (Cuntis), Umia (Ribadumia), O Con (Vilafarcía) Bermaña (Caldas), Lérez (Pontevedra), Baltar (Sanxenxo), Miñor (Gondomar), Cabeiro (Redondela), Lagares y Eifonso (Vigo) y Miño (Salvaterra de Miño).

Finalmente, en la provincia de Ourense, también se vigilará el Avia (Ribadavia), Limia (Bande), Támega (Oímbra), mientras que en Lugo ninguno se encuentra en nivel naranja.