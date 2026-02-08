Río Sar en Ames.

Río Sar en Ames. Ayuntamiento de Ames

Galicia

La Xunta alerta de "riesgos de desbordamiento" en dos ríos de A Coruña y uno de Ourense

La vigilancia se centra en los ríos de A Peroxa, Coirós, Ames y Betanzos

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el plan de vigilancia sobre el caudal de los ríos de cara a prevenir inundaciones (Plan Inungal) y, dentro de él, ha elevado a nivel rojo por un "riesgo de desbordamiento" al Miño en A Peroxa (Ourense), el Mandeo en Coirós (A Coruña), el Mendo en Betanzos (A Coruña) y el Sar en Bertamiráns (Ames, A Coruña).

Imagen de archivo de la alcaldesa de Betanzos (A Coruña) María Barral.

De esta forma, según informa Europa Press, el control se establece sobre todos los ríos de la comunidad, pero con "especial atención" a estos cursos dado su nivel "muy elevado de caudal". En estos casos, el riesgo de desbordamiento puede afectar a zonas habitadas y vías de comunicación.

Además, también sigue con especial atención otros ríos en nivel naranja que presentan riesgo de desbordamiento. Así se incluyen, en la provincia de A Coruña, el Mero (Betanzos y Cambre), Xubia (San Sadurniño), Barcés (Abegondo), Anllóns (Culleredo), Tambre (Oroso y Trazo) y el riachuelo Xundarana (Pobra do Caramiñal).

En Pontevedra, las miradas están sobre el Gallo (Cuntis), Umia (Ribadumia), O Con (Vilafarcía) Bermaña (Caldas), Lérez (Pontevedra), Baltar (Sanxenxo), Miñor (Gondomar), Cabeiro (Redondela), Lagares y Eifonso (Vigo) y Miño (Salvaterra de Miño).

Finalmente, en la provincia de Ourense, también se vigilará el Avia (Ribadavia), Limia (Bande), Támega (Oímbra), mientras que en Lugo ninguno se encuentra en nivel naranja.