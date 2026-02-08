La huelga ferroviaria dejará a Galicia sin trenes durante tres días: estos son los servicios mínimos

La próxima semana comenzará en Galicia y en prácticamente en toda España con el transporte ferroviario parado. La causa no será en esta ocasión meteorológica —las conexiones desde y hacia Vigo canceladas por el temporal se recuperaron este domingo— sino que la falta de trenes será por una huelga general. El paro está convocado para los días 9, 10 y 11 de este mes.

Los sindicatos CC.OO., UGT, SFF-CGT, SEMAF, SF-I, ALFERRO y el Comité General de Empresa del Grupo Renfe han convocado esta huelga a nivel nacional.

Sus principales reclamaciones se centran en la seguridad y calidad del sistema ferroviario. Concretamente, CCOO pide un "cambio de paradigma en el mantenimiento ferroviario", incrementar la plantilla en Adif para internalizar actividades y solucionar las deficiencias de seguridad encontradas en la infraestructura.

Después de varias reuniones y conversaciones con Transportes que se han alargado este fin de semana, las negociaciones continúan sin desembocar en un acuerdo, por lo que se mantiene la convocatoria de la huelga.

Servicios mínimos

Dentro de las jornadas de huelga se establecen unos servicios mínimos para garantizar el transporte en las primeras horas del día, así como al mediodía y por la noche. Concretamente, según informa Renfe, se mantendrá el servicio de cercanías en hora punta del 75% y en el resto del día del 50%. En Media Distancia circularán el 65% de los servicios habituales y en Alta Velocidad y Larga Distancia lo harán el 73%.

En Galicia, dentro de la Media Distancia, cerca de 12.000 personas se verán afectadas según la media diaria de viajeros en estas frecuencias.