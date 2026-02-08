La borrasca 'Marta' deja 278 incidencias en Galicia, ninguna con daños personales graves

El paso de la borrasca 'Marta' deja 278 incidencias en Galicia, ninguna de ellas con daños personales graves. La mayor parte de las intervenciones se produjeron por inundaciones, presencia de nieve en carreteras o árboles caídos. Uno de los sucesos más destacables fue un derrumbe que se registró en una parte de la muralla romana de Lugo cercana a la Catedral, en el que no se registraron heridos.

Así lo ha notificado el 112 Galicia en información recogida por Europa Press. Su boletín detalla que también se registraron accidentes de tráfico, fundamentalmente sin heridos, que en ciertos casos se han debido a las condiciones climáticas.

En cifras, desde las 00:00 horas de anoche y hasta las 7:00 horas de la mañana, el 112 contabilizó un total de 98 siniestros, de los cuales 25 resultaron con heridos y 73 sin ellos.

También, en el mismo período, la borrasca dejó un total de 278 incidencias relacionadas con la nieve y la acumulación de precipitaciones. Así, se registraron 49 intervenciones por inundaciones en calles y carreteras, garajes, bajos y viviendas; 25 por nieve en vías; 23 por caída de árboles y 23 acciones de los recursos de emergencias para evitar riesgos.

Con respecto al reparto por provincias, Pontevedra sobresale con 90 incidencias, A Coruña con 78, Ourense con 62 y Lugo con 42. Además, los municipios que sumaron el mayor número de intervenciones fueron A Coruña (7), A Estrada (8), Lalín (6), Lugo (8), Oleiros (7), Pedrafita (8), Pontevedra (8), Santiago (12) y Vigo (14).

Con todo, el 112 despide una semana marcada por la concatenación de borrascas, que implicaron la gestión de un total de 838 incidencias relacionadas con la climatología y la atención de 6.860 llamadas en cuatro días.