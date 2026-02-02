El PP de Galicia condena la vandalización de varias sedes: amanecen con carteles en sus fachadas

El Partido Popular de Galicia ha condenado la vandalización de varias de sus sedes locales y provinciales durante la pasada noche, con la pegada de carteles en fachadas, y ha acusado a la oposición de "estar cruzando líneas rojas".

Entre las sedes afectadas se encuentran, al menos, las de Ourense y Lugo, donde se ubican tanto la ciudad como la provincia, así como las de Santiago de Compostela, Gondomar y Sada. En varios casos, los hechos han sido puestos en conocimiento de la Policía.

"Esta forma de actuar no representa a Galicia. Esto rompe con el respeto, la dignidad y la educación", señalan desde el PP de Galicia, que subrayan que "el vandalismo no puede disfrazarse de activismo".

Los populares lamentan que "la estrategia del independentismo gallego basada en la confrontación social esté produciendo este tipo de consecuencias" y exigen a la oposición que condene firmemente estos hechos.

"Pretenden instaurar un clima de confrontación y polarización en nuestra Comunidad, pero nosotros no vamos a entrar en ese juego", destacan.

Según el PP gallego, Galicia es una tierra tranquila, de sentido común, y su fortaleza reside en la estabilidad, la responsabilidad y la propuesta, no en actos de vandalismo.

Los populares recuerdan que ya habían denunciado en los últimos meses el incremento de pintadas y cartelería en espacios públicos, especialmente protagonizadas por Galiza Nova, y hacen un llamamiento a los responsables: “Haced esto en los edificios de vuestra propiedad y no en las sedes de otros partidos ni en espacios públicos”.

Iniciativa en el Parlamento gallego

En septiembre pasado, el PP presentó una proposición no de ley en el Parlamento de Galicia para rechazar actitudes que buscan apropiarse de espacios públicos mediante pintadas o carteles con contenido ideológico o partidista, calificando estos actos como vandálicos y contrarios a una sociedad plural, libre, abierta, democrática y tolerante.

Los populares instan a todas las fuerzas políticas a no incurrir en este tipo de comportamientos y a condenarlos públicamente cuando se produzcan, porque no constituyen una forma legítima de expresión política, sino actos que vulneran la legalidad y el respeto por la convivencia ciudadana.

"Estas actitudes proyectan un mensaje negativo a la sociedad y, especialmente, a la juventud, a la que se debe educar en participación política libre, respetuosa y constructiva, siempre dentro del marco democrático y legal", concluyen desde el PP gallego.