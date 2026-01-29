La Xunta acusa al Gobierno de "poner palos en las ruedas" tras el recurso sobre dependencia

La conselleira de Política e Social e Igualdade, Fabiola García, ha acusado al Gobierno de "poner una vez más palos en las ruedas" tras admitir a trámite el Tribunal Constitucional (TC) el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Ejecutivo central contra los cambios legales que, a través de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los Orzamentos de 2024, introducía la Xunta en materia de dependencia.

En concreto, el Gobierno ha trasladado dudas sobre la legalidad del punto relativo a vincular el grado de dependencia y de discapacidad, una vía que el Gobierno gallego defiende que activó para tratar de agilizar que las ayudas llegasen a los destinatarios correspondientes (artículo 45).

Tras conocerse la admisión a trámite, la responsable de Política Social ha lamentado este recurso "para boicotear una vez más el plan de choque de la Xunta" que, ha recordado, "lleva funcionando un año".

Según la conselleira, con este plan en vigor, la Administración autonómica ha destacado que se lograron resolver "más de 86.300 expedientes" de dependencia y discapacidad en Galicia.

"Lamentamos profundamente que el Gobierno de España nos vuelva a poner una vez más palos en las ruedas, porque Galicia lo único que quiere es resolver expedientes lo antes posible, que la gente tenga cada vez menos tiempos de espera para recibir esa valoración de discapacidad o esa prestación de dependencia y entendemos que toda esta gente no tiene tiempo que esperar", ha reprochado.