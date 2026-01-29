El temporal en Galicia obliga a Renfe a suspender la circulación de varios trenes este jueves

El tren Avril en la estación de Urzaiz de Vigo, a 21 de mayo de 2024. u.m

Renfe habilitará este jueves alternativas por carretera ante la suspensión en Galicia de varios trenes a causa del temporal, que mantiene una nueva jornada de avisos naranjas y amarillos en la comunidad, la mayoría debido a los fuertes vientos.

Fuentes de Renfe han trasladado a Europa Press que los servicios que se prestarán por carretera serán en relación a las suspensiones de la línea de A Coruña-Ferrol, en la que se verán afectados los servicios con salida a las 18:32 y a las 23:05; y en Ferrol-Coruña, con salidas a las 17:41 y a las 20:36.

También se verá afectado por el temporal el servicio de A Coruña-Monforte de las 19:25 (forma parte de la línea A Coruña-Lugo) y el de Ourense-A Coruña de las 19:50, también integrado en la línea Lugo-A Coruña. En este caso, Renfe ha aclarado que se harán por carretera los trayectos A Coruña-Lugo y Lugo-A Coruña.

Asimismo, en ancho métrico, el nivel II de alerta por viento afectará a los servicios de media distancia Ribadeo-Ferrol de las 18:40, Ferrol-Ribadeo de las 19:05 y el Ortigueira-Ribadeo de las 16:49 horas. A su vez, el cercanías Ortigueira-Ferrol con salida a las 18:40 y el mismo trayecto con sentido opuesto de las 20:05 horas.

Respecto a estos últimos, Renfe informa de que ofrecerá alternativas de transporte por carretera "siempre que las circunstancias no lo desaconsejen".