Aemet lanza un mensaje para toda Galicia: alerta roja por olas de 9 metros y 80 km/h de viento

Enero llega a su final con una nueva alerta roja en Galicia por temporal marítimo. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las olas podrían alcanzar los nueve metros de altura significativa en la jornada de mañana viernes.

Tras el paso de Ingrid y Joseph, y con los últimos coletazos de Kristin, el mal tiempo se queda en Galicia en forma de un intenso temporal marítimo, que ha obligado a elevar los avisos al nivel máximo ante la situación adversa que se prevé en el mar.

Aemet avisa: olas de hasta 9 metros en el litoral gallego

El impacto de sucesivas borrascas atlánticas no termina con Kristin. A lo largo del viernes un nuevo sistema frontal volverá a barrer Galicia, dejando precipitaciones generalizadas, fuertes rachas de viento y mala mar a lo largo del día.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevará los avisos a nivel rojo a primera hora de la tarde en el noroeste de A Coruña. De cumplirse la previsión, las olas podrían alcanzar los nueve metros de altura, según el organismo público estatal.

En el noroeste de A Coruña, la alerta roja se activará a las 16:00 horas, mientras que en el oeste de A Coruña será a partir de las 18:00 horas. Una vez que se haya puesto el sol, el aviso de nivel rojo se extenderá al suroeste de A Coruña y Rías Baixas.

29/01 11:54 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, costeros, lluvias y nevadas. Nivel máximo de aviso: rojo.

Durante el tiempo que esté activa la alerta, es fundamental que la ciudadanía se mantenga alejada de la línea de costa; esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. Asimismo, las medidas de seguridad se extienden a la realización de cualquier actividad del mar, e incluyen la revisión de cabos y amarres de las embarcaciones.

Además de la complicada situación en el mar, el viento será otro de los grandes protagonistas de este nuevo sistema frontal. Desde las 12:00 y hasta las 20:59 horas del viernes, las rachas podrían alcanzar los 80 km/h. De igual forma, Aemet anuncia avisos de nivel amarillo en el interior de Pontevedra por lluvias, con acumulaciones de hasta 15 mm en una hora y 40 mm en 12 horas.

De cara al fin de semana, la situación será algo más favorable. La Aemet desactivará los avisos por viento, pero mantendrá los de temporal marítimo. Para el sábado, se esperan olas de entre seis y ocho metros de altura significativa.

En cuanto a las temperaturas, "serán normales para las máximas respecto a lo esperado para este periodo, con valores que en general se mantendrán sin cambios a pesar de que oscilarán", informa MeteoGalicia.

En las principales ciudades, las máximas se mantendrán en torno a los 15ºC, mientras que en las zonas de alta montaña estarán por debajo de los 5ºC, lo que invitará a disfrutar de una jornada plenamente invernal.