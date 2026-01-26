Transportistas gallegos piden el cese de Pere Navarro por la gestión del tráfico durante 'Ingrid'

Vieiros Unidade Galega de Transportistas ha secundado la petición de cese del director general de Tráfico, Pere Navarro, por su "nefasta" gestión del tráfico durante la borrasca Ingrid, al establecer "precipitadamente" restricciones "desproporcionadas".

Así lo ha trasladado el colectivo en un comunicado, apoyando así la denuncia del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que criticaba la presencia de "más de 10.000 camiones embolsados en carreteras" en las que no cayó "un solo copo de nieve" y que solicitaba, además, el "cese inmediato" de Pere Navarro por su "absoluta falta de humanidad" y "completa incapacidad para gestionar una situación completamente normal en estas épocas del año".

De este modo, Vieiros ha respaldado esta propuesta lamentando decisiones "adoptadas sin el rigor necesario en consonancia con la situación real" en carretera que provocan un "grave perjuicio" al transporte de mercancías y a sus trabajadores.

"Es injustificable aplicar medidas extremas de bloqueo como las adoptadas por DGT el día 23, penalizando injustamente a un sector esencial para el funcionamiento de la economía y el abastecimiento de la población", ha subrayado.

Asimismo, la entidad ha insistido en que el sector es el "principal interesado" en "garantizar la seguridad viaria" de sus profesionales y ha destacado que la solución no es aplicar "restricciones desproporcionadas", sino "actuar sobre el terreno" con "protocolos y planes de contingencia definidos".

En esta línea, ha recalcado que las principales vías de conexión de Galicia con la Meseta se restringieron cuando estaban en "condiciones perfectamente razonables para circular los camiones con normalidad" y algunas estaban "completamente limpias de nieve".

"La DGT no solo falló precipitadamente al establecer unas restricciones desproporcionadas, sino también en persistir en el error y no rectificar", ha añadido antes de acusar al organismo por "retener sin justificación" durante "tantas horas" a "miles de conductores" en áreas de servicio y descanso, quedando muchos "aislados y sin acceso a comida y bebida".