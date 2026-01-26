Rueda, sobre el archivo de la causa de los pellets: "Fue una incidencia del tráfico marítimo"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado que el archivo de la causa que investigaba posibles responsabilidades penales por el vertido de pellets en la costa gallega en el año 2023 pone "negro sobre blanco" qué sucedió: "una incidencia del tráfico marítimo".

Cuestionado sobre las palabras de la líder de la oposición, Ana Pontón, en las que, tras conocerse el archivo de la causa, se reafirmaba "100%" en lo dicho en su momento sobre el vertido, Rueda ha apuntado que "todos los bulos" y la "politización aprovechando la cercanía de las elecciones", en referencia a las autonómicas de febrero de 2024, ahora se ve "en qué consistía realmente".

"Yo lamento mucho que sea lo de siempre. Al BNG, si no le gusta una sentencia la da por inexistente y si le gusta es lo único que vale en este mundo. Las sentencias valen, nos gusten o no y hay que acatarlas", ha aseverado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Investigaciones sobre las minas

Por otro lado, cuestionado por la apertura de diligencias para investigar un supuesto delito de prevaricación administrativa por la prórroga por 30 años la concesión de la empresa que explota la mina San Juan, en A Gudiña, y otra por los terrenos de una mina en Mondoñedo, Rueda ha agradecido el trabajo de los técnicos de la Xunta, "muchas veces vilipendiados injustamente".

En estos casos, "en virtud de una denuncia", el titular del Gobierno gallego ha explicado que se abre un procedimiento judicial que "es solamente eso".

En todo caso, ha subrayado que si existiese un pronunciamiento judicial "diciendo que no se actuó adecuadamente" la Xunta "tomaría medidas", pero, ha opinado, "los técnicos toman decisiones muchas veces de no impulsar solicitudes de permiso de explotación basadas en criterios técnicos y objetivos".

"Quedamos a la espera, pero si cada vez que hubiese una denuncia tuviésemos que tomar decisiones drásticas sobre los técnicos, probablemente no habría ningún técnico para trabajar", ha zanjado.