Más de 150 l/m2 de lluvia y olas de 5 metros: la borrasca Joseph llega a Galicia con avisos rojos de la Aemet

Galicia se despide de Ingrid, pero da la bienvenida a la borrasca de alto impacto Joseph. De hecho, lo hace con avisos de nivel rojo por acumulados de lluvia que pueden superar los 150 litros por metro cuadrado en el interior de Pontevedra.

El litoral gallego, además, permanece este lunes en alerta naranja por olas que podrían alcanzar los cinco metros de altura y vientos de suroeste de entre 50 y 64 km/h. Solo se salva A Mariña Lucense, que estará en aviso amarillo.

Alerta roja por lluvias: más de 150 l/m2 en 24 horas

Ingrid ha dejado vientos de gran intensidad, olas de hasta nueve metros y nieve en cotas muy bajas. Sin embargo, la llegada de Joseph impide guardar los paraguas, ya que se avecina una nueva semana de lluvias.

"Joseph se ha gestado en el Atlántico norte y volverá a generar vientos intensos y un fuerte oleaje que afectará a gran parte de la fachada atlántica de Europa", advierte Mario Picazo, antes de añadir que será una semana también muy marcada por la lluvia.

El interior de la provincia de Pontevedra permanecerá hoy lunes, 26 de enero, en alerta roja por acumulaciones de lluvia que podrían alcanzar los 120 milímetros en 12 horas y los 150 litros por metro cuadrado en 24 horas.

26/01 09:00 AVISOS HOY Y MAÑANA | Galicia: lluvias, vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/nhkAcYuyem pic.twitter.com/FxTLLd0U12 — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) January 26, 2026

Ante el elevado riesgo de inundaciones y otras incidencias asociadas a precipitaciones intensas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha activado el sistema Es-Alert.

En concreto, el mensaje ha sido remitido a los teléfonos móviles situados en varios municipios del interior de Pontevedra. Estos son: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Precisamente, la Comisión Escolar de Alertas ha acordado suspender las clases en centros educativos y escuelas infantiles de estos concellos.

La situación también será complicada en el noroeste, sur y el Miño de Ourense, que permanecerán en alerta naranja. Según la previsión de la Aemet, el aviso se prolongará hasta las 03:00 horas del martes y la precipitación acumulada podría alcanzar los 80 mm.

Por ello, la Xunta ha anunciado la suspensión de la actividad en el exterior de los centros educativos y aquella deportiva federada y del programa Xogade. Asimismo, tampoco habrá actividad deportiva en el mar en todo el litoral gallego por aviso naranja de temporal costero.

La alerta naranja afecta a todo el litoral gallego, excepto a A Mariña Lucense, que permanece en aviso de nivel amarillo. Las olas podrían alcanzar los cinco metros de altura significativa y el viento soplará del suroeste con rachas entre 50 y 64 km/h.

Por ahora, la previsión meteorológica anuncia lluvias durante toda la semana, por lo que habrá que ver cómo evoluciona el tiempo en los próximos días.

De momento, la situación será de peligro extraordinario en el interior de Pontevedra, mientras que en el Miño de Ourense, el sur y el noroeste de la provincia se mantendrá en alerta naranja. En el resto de Galicia, las acumulaciones podrán alcanzar los 40 mm en 12 horas.