El Gobierno creará 19 plazas de jueces en Galicia este 2026

El Gobierno creará 19 plazas judiciales en Galicia en 2026 para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales. Esta es la mayor creación de plazas judiciales en un solo año de la historia, según informa el Ejecutivo central en un comunicado.

Este incremento permitirá crear en un solo año casi tantas plazas como en la última década, periodo en el que se crearon 21. El objetivo, señala el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, es seguir con la transformación de la Justicia para "convertirla en un servicio público más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía".

El Gobierno creará 500 plazas en todo el país gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma introduce un nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente: elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros. Crear un juzgado tradicional, aclara el Ejecutivo en un comunicado, costaba alrededor de 500.000 euros.

Así, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros, mientras que con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones.

La planta judicial de Galicia aumenta un 5,2% en un año

Galicia contará a lo largo de este 2026 con 19 nuevas plazas, 17 serán para tribunales de instancia (TI), y dos para las audiencias provinciales de A Coruña y Pontevedra. Entre los TI que se verán reforzados están los de A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela, Ourense, Lugo y Vigo.

Del total de 500 nuevas plazas para todo el país, 363 serán para tribunales de instancia, dos para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3). Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales.

"La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia", señala el comunicado.

Además de las 500 anunciadas para 2026, sigue su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal,

que prevé la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años, un récord histórico que supondrá un incremento del 42,5%.

El Ministerio también sigue reforzando los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y auxilio judicial, con la convocatoria de 1.155 plazas el pasado mes de diciembre.