Galicia solicita al TSXG que levante la suspensión de caza del lobo en Galicia

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha avanzado que el Gobierno gallego solicitará este lunes al Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) el levantamiento de la suspensión de la caza al lobo en la comunidad autónoma para retomar el "plan de gestión" ya que "los ataques van a más".

Así lo ha trasladado la Vázquez mientras se reunía este lunes en la sede de la consellería, en Santiago, con representantes de ayuntamientos gallegos que han registrado "un número importante de ataques", según recoge Europa Press.

La conselleira ha incidido en que, "en su día", desde el departamento autonómico se hizo "todo el trabajo necesario para dar cobertura y seguridad" a los municipios y ganaderos, sin embargo las actuaciones se paralizaron debido a la suspensión determinada por el TSXG que, en el pasado octubre, apuntó en un auto que "el estado de conservación de la especie sigue siendo precario".

"A pesar de que la ley permite nuestro plan de gestión, hacer controles del lobo en aquellas zonas donde hay un mayor número de ataques y hay una mayor peligrosidad, fue el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el que nos ha paralizado esas actuaciones", ha lamentado la Vázquez, que también ha lamentado que dicha suspensión está en vigor desde "hace un año" y que "los ataques van a más".

Al hacer referencia a los datos recabados por la Xunta, la titular autonómica ha subrayado que ahora se producen "diez ataques al día" (antes eran nueve) y que en algunos ayuntamientos como Curtis y Ferrol (A Coruña), y Cercedo-Cotobade (Pontevedra), se han producido una "concentración muy importante" de embestidas.

En concreto, la conselleira ha recalcado que en Cercedo-Cotobade que se produce un ataque cada día y ya se han registrado 96. "No menos importantes son los ataques de Curtis, que son a vacas de leche y están al lado de las explotaciones o muy cerca", ha enfatizado.

"Trasladar la realidad"

Asimismo, Vázquez ha incidido en que este lunes la Xunta trasladará al Tribunal cual es la "realidad" de esos ataques porque, según ha asegurado, el Gobierno gallego y los ayuntamientos afectados "no se harán responsables" de aquello que, "otorgando la ley", no entienden como en el caso de Galicia se paraliza.

En este sentido, ha insistido en que hay zonas en que personas mayores "dejaron de pasear" y en otros sitios "están desapareciendo los perros". "No los tenemos contabilizados, pero son un buen número", ha subrayado. Además, la conselleira ha informado de que ya hay cerdos que están siendo atacados, algo que antes no era habitual.

"En este escrito lo que se va a solicitar es que se levante la suspensión porque se suspendió y nunca más se volvió a escuchar absolutamente nada", ha enfatizado Vázquez.

Por su parte, el alcalde de Curtis, Javier Francisco Caínzos, ha recalcado que este no es un "problema menor" y ha incidido en que "la intranquilidad, inseguridad y preocupación" de los ganaderos y propietarios es "máxima" porque los ataques se están produciendo en entornos de aldeas, de viviendas aisladas o explotaciones.

"Ante la situación y los datos actuales, que facilita la conselleira, son pruebas más que evidentes para que el TSXG tenga en cuenta las propuestas que trasladará la Xunta y levante la paralización de este plan de gestión", ha concluido.