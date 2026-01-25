Galicia amanece con ráfagas de viento de 120 kilómetros por hora en la costa con alerta roja

Galicia ha amanecido este domingo con ráfagas de viento superiores a las del sábado. En las primeras horas del día, se han registrado máximas de más de 120 kilómetros por hora en Cedeira (A Coruña) y Viveiro (Lugo), ambos municipios del litoral que permanece en alerta roja por temporal costero desde temprano.

MetoGalicia avisa de que un nuevo frente "muy activo" traerá el lunes a la Comunidad tiempo adverso; mientras, durante esta jornada, la borrasca 'Ingrid' abandona progresivamente la Península Ibérica. Este temporal, según reporta Europa Press, se ha consolidado como el de mayor impacto en el territorio gallego en los últimos meses, con un total de cerca de 700 incidencias entre el viernes y el sábado.

La borrasca sumó 160 solo del sábado, que estuvo marcado por los problemas de circulación generados por la nieve, el granizo y placas de hielo, que provocaron pérdidas de control al volante y llegaron a impedir que habitantes de municipios de Ourense no pudiesen salir de sus casas. En esta nueva jornada, la montaña y el sur de esta provincia serán las únicas con heladas y estas serán débiles.

Con todo, el temporal costero mantiene en alerta al litoral este domingo: A Coruña y la Mariña lucense se encuentran en nivel rojo por olas de hasta 10 metros y la costa de Pontevedra, en nivel naranja por olas de hasta 8 metros. En todas ellas, el aviso contempla viento de fuerza 8, que podrá alcanzar fuerza 9 en Lugo.

Los efectos de esta advertencia pueden observarse en las ráfagas de viento registradas por MeteoGalicia. En Lugo, Viveiro (129,1 km/h) y Burela (95,3 km/h) han anotado las máximas provinciales entre las 06.30 y 07.30 horas. En A Coruña, Cedeira registró una máxima de 120,6 km/h a las 05.50 y Malpica, 100,9 km/h a las 06.20 horas.

Domingo nuboso con chubascos generalizados

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el día será nuboso por lo general, aunque se abrirán claros por la tarde. Habrá probables chubascos generalizados en toda la Comunidad, que avanzarán de oeste a este e irán remitiendo por la tarde.

La cota de nieve estará en torno a los 1.000 y 1.200 metros de altitud, al tiempo que las temperaturas mínimas estarán en ascenso notable en la mitad oeste y en ascenso en el resto. Por su parte, las máximas no presentarán cambios en el tercio norte e irán en ascenso ligero en el resto.