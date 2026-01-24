El 112 Galicia registra 550 incidencias debido al temporal: la mayoría son en Pontevedra

La meteorología adversa que afecta a Galicia ha provocado un total de 552 incidencias gestionadas por el 112 Galicia entre los días 23 y 24 de enero, en un contexto marcado por avisos naranjas por nieve en zonas del interior y avisos naranjas y rojos en el litoral, además de la activación del plan Inungal.

De ese total, 29 incidencias se registraron en lo que va de jornada del día 24.

La mayor parte de los avisos estuvieron relacionados con árboles y ramas caídas en las carreteras, con 176 incidencias, seguidas de problemas de circulación provocados por la nieve, el granizo o la formación de placas de hielo (139).

También se contabilizaron 70 actuaciones de prevención de riesgos, 57 avisos por cables y postes de luz en la vía, 51 por restos de accidentes u objetos en la calzada y 18 derrumbes.

Cabe destacar que, de las incidencias registradas hoy, 22 estuvieron directamente vinculadas a dificultades en la circulación por nieve, granizo o hielo.

El mayor número, en Pontevedra

Por provincias, Pontevedra concentró el mayor número de incidencias (198), seguida de A Coruña (182), Ourense (101) y Lugo (70).

En cuanto a los municipios más afectados, en Pontevedra destacan Vigo (31) y Pontevedra (23), mientras que en la provincia de A Coruña sobresalen Ferrol (18), Narón (14) y A Coruña (9). En Ourense, los concellos con más avisos fueron Ribadavia (9) y Laza (7), y en Lugo destacan Taboada y Quiroga, con cuatro incidencias cada uno.

Los sucesos más relevantes

Entre los sucesos más relevantes de las últimas horas se registraron varias salidas de vía provocadas por la nieve y el granizo.

A las 22:15 horas, un vehículo sufrió una salida de vía en la VG-4.4, en Salcedo (Pontevedra), y minutos antes se alertaba de una carretera completamente cubierta de nieve en la A-57, en Tomeza.

También se produjeron accidentes similares en la AP-9, en Trasmañó (Redondela), en Portomarín, así como en A Pobra do Caramiñal y en Piñor, todos ellos sin daños personales.