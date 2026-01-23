Última hora de la borrasca Ingrid en Galicia, en directo | Restricciones en las carreteras por la nieve y alerta roja en el mar
Más de una decena de carreteras tienen en estos momentos restricciones por la nieve y el hielo en la Comunidad gallega. Las clases están suspendidas en Ourense y zonas de Lugo y Pontevedra. Más de 400 camiones permanecen detenidos en los accesos a Galicia por carretera. El Ayuntamiento de A Coruña pide extremar las precauciones esta tarde coincidiendo con la pleamar ante el riesgo de que el agua llegue al paseo
Más información: La DGT restringe la circulación en Galicia debido a la nieve: Estos son los viales afectados
La borrasca Ingrid está dejando una jornada muy desapacible en Galicia, marcada por las alertas por intensas nevadas en zonas de interior y en el mar por olas de hasta 9 metros de altura. Ante la previsión de que se produzcan episodios de nieve de especial intensidad, la Dirección General de Tráfico ha emitido una orden por la que restringe temporalmente la circulación en determinados viales desde hoy viernes, día 23 de enero, y hasta el próximo domingo, día 25. Las clases permanecen suspendidas hoy viernes en Ourense y zonas de Lugo y Pontevedra.
La situación se está empezando a complicar ya en las carreteras, con restricciones en muchas de ellas. De hecho, en estos momentos, 400 camiones permanecen parados en los accesos por carretera a Galicia.
Mientras, en la costa gallega hoy está decretada la alerta roja y la previsión es que lo peor llegue a partir de las 18:00 horas, con la pleamar. En la ciudad de A Coruña, el ayuntamiento ha pedido en sus redes sociales extremar la precaución en las zonas de costa.
-
Más de 300 camiones continúan sin poder circular en Galicia debido a la borrasca Ingrid
Un total de 250 están embolsados en la provincia de Lugo y otros 100 en Ourense. La DGT ha restringido la circulación de vehículos pesados en la A-52 y la A-6
-
Galicia sufre más de 400 incidencias por la borrasca Ingrid
La mayor parte de ellas se han producido por caída de árboles y ramas en carreteras. La alerta continúa activa hasta el domingo
-
El mar de A Coruña da un respiro en medio de la alerta por la borrasca Ingrid: "Está aguantando el momento crítico"
Las olas están teniendo un menor alcance del previsto inicialmente. Se mantiene la alerta por oleaje y la suspensión de actividades al aire libre
-
Las olas alcanzan el paseo marítimo de A Coruña
La borrasca Ingrid continúa haciéndose notar en la ciudad de A Coruña. Aquí, la previsión situaba el momento más complicado entre las 18:00 y las 20:00 horas, cuando finalizará la pleamar.
En la última hora, el mar de Riazor ha cogido más fuerza y algunas olas han alcanzado la zona peatonal del paseo marítimo sin provocar, por el momento, ningún incidente. Pese a las recomendaciones, varios curiosos se acercaron al entorno de la Coraza, que permanece precintada desde esta mañana.
La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, pedía este mismo viernes precaución y evitar circular cerca de los accesos a las playas y zonas cercanas a la costa, advirtiendo que se impondrán multas a quienes no cumplan con las restricciones.
Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Policía Local, que adelantaron el cierre acordonado a la altura de los postes de las banderas, y efectivos de los bomberos y de Seguridad Ciudadana.
-
A Coruña extiende el cierre de instalaciones deportivas hasta el sábado
La ciudad de A Coruña ha mantenido este viernes sus instalaciones deportivas al aire libre cerradas debido a la alerta por la borrasca Ingrid. En las próximas horas, la ciudad continuará bajo aviso rojo por fuertes rachas de viento y olas que de madrugada y en la mañana del sábado superarán los 8 metros.
Por este motivo, el Concello ha anunciado que el cierre de las instalaciones y la suspensión de las actividades deportivas al aire libre se amplía hasta el sábado.
La previsiòn incial mantenía la prohibición de las actividades deportivas en el mar hasta las 18:00 horas. Sin embargo, ante la evolución de la borrasca, el área municipal de deportes ha decidido ampliar la suspensión a todo el deporte al aire libre en la jornada de mañana.
-
Nieve a 400 metros: Aemet pone en aviso a Galicia por hasta 20 cm de nieve en las próximas horas
Las nevadas continuarán este sábado, cuando se prevé que la cota también baje hasta los 400 metros, con acumulaciones de 10 centímetros de nieve en el interior de Galicia
-
El temporal deja retrasos en trenes con destino o salida desde Galicia
La Subdelegación del Gobierno en Ourense informa de que ya no son obligatorias cadenas en vehículos ligeros por nieve en la A-52 y N-525
-
El temporal para al fútbol gallego: suspendidos todos los partidos del sábado 24 de enero
-
Pontevedra, la provincia de Galicia con más emergencias registradas por la borrasca Ingrid
-
"Normalidad" en el suministro eléctrico, aunque hubo cortes "puntuales" en A Coruña y Ferrol
La tormenta eléctrica de la pasada madrugada ha provocado incidencias puntuales del suministro eléctrico en la zona de Ferrol y A Coruña, aunque la situación se ha normalizado a lo largo del día.
Así lo han trasladado fuentes de Naturgy consultadas por Europa Press, que agregan que UFD, la distribuidora eléctrica de Naturgy, ha movilizado casi 700 personas, entre brigadas y operadores de red, para trabajar en campo y atender las incidencias eléctricas que pueda causar el temporal de viento y nieve que azota Galicia.
-
Prohibida la circulación a camiones en toda la A-52 en Ourense desde este viernes y hasta nuevo aviso
Alerta roja en circulación, además, en A Mezquita, A Gudiña, Riós y Vilardevós, que obliga a usar cadenas y circular a menos de 30km/h
-
El temporal provoca el desprendimiento de chapas metálicas de la cubierta del Hospital Montecelo en Pontevedra
La borrasca 'Ingrid' continúa dejando su huella en la provincia de Pontevedra. Sus efectos ya se hacen notar con intensidad en la capital y en varios municipios del entorno, principalmente a causa de los fuertes vientos.
En el litoral, las rachas han alcanzado valores muy elevados. En el Puerto de Marín se han registrado vientos de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que en puntos especialmente expuestos como la isla de Ons o la playa de A Lanzada se han superado los 110 km/h, según los datos disponibles.
En la ciudad de Pontevedra, una de las incidencias más destacadas se produjo en el entorno del Hospital Montecelo, donde la caída de chapas metálicas desprendidas de la cubierta obligó a Bomberos y Policía Local a cortar de forma temporal el tráfico. Los daños forzaron además al cierre de una calle interior del complejo hospitalario.
Desde el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se ha aclarado que el incidente no afecta a la atención a los pacientes, aunque sí fue necesario reorganizar los accesos, redirigiendo el paso hacia el servicio de Rehabilitación por otras entradas del hospital. En la zona trabajan Bomberos, Policía Nacional y Local, junto con personal de mantenimiento y seguridad del centro, actuando desde la planta superior donde se ubican los sistemas de climatización.
-
El mal tiempo obliga a posponer las obras en los túneles de Candeán, en Vigo
Para este viernes estaba previsto un corte de tráfico en uno de los "tubos" en sentido Portugal
-
A Coruña lanza un claro aviso ante la alerta: "Quien se salte las restricciones será multado"
El Ayuntamiento pide máxima prudencia y prohíbe el acceso a playas, paseo marítimo y zonas costeras, incluida la zona de la Coraza
-
Interrumpidas las conexiones ferroviarias de Lugo con A Coruña y Ferrol al caer un árbol sobre el tren
-
El avión a Vigo en el que volaba Abel Caballero tuvo que dar la vuelta a Madrid por el temporal
En estos momentos, el regidor olívico viaja en un tren de vuelta a la ciudad que da la vuelta por Santiago al no estar conectado el municipio vigués con alta velocidad. La cancelación de vuelos también afectó a otros representantes institucionales
-
Así afecta el temporal a la comarca de Ferrol: caída de árboles, desprendimientos y cortes de luz
Punta Candieira, en Cedeira, registró rachas de viento superiores a los 150 kilómetros por hora
-
Los supermercados, preocupados por las restricciones en las carreteras gallegas: "Es desproporcionado"
La medida "establece un preocupante precedente en la garantía del servicio esencial de abastecimiento de alimentación y otros productos esenciales", según la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados
-
Temporal en A Coruña: sin luz en la Ciudad Vieja y con desprendimiento en el parking del CHUAC
Un rayo dejó sin luz la Ciudad Vieja durante la madrugada, al igual que el faro de la Torre de Hércules. Los bomberos tuvieron que intervenir en varios saneamientos de fachadas
-
Reguero de incidencias en el área metropolitana de A Coruña tras el temporal
El área metropolitana de A Coruña tampoco se ha librado de las consecuencias por el temporal, que esta noche ha dejado un reguero de incidentes a su paso por los diferentes ayuntamientos.