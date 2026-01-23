Última hora de la borrasca Ingrid en Galicia, en directo | Restricciones en las carreteras por la nieve y alerta roja en el mar

La borrasca Ingrid está dejando una jornada muy desapacible en Galicia, marcada por las alertas por intensas nevadas en zonas de interior y en el mar por olas de hasta 9 metros de altura. Ante la previsión de que se produzcan episodios de nieve de especial intensidad, la Dirección General de Tráfico ha emitido una orden por la que restringe temporalmente la circulación en determinados viales desde hoy viernes, día 23 de enero, y hasta el próximo domingo, día 25. Las clases permanecen suspendidas hoy viernes en Ourense y zonas de Lugo y Pontevedra.

La situación se está empezando a complicar ya en las carreteras, con restricciones en muchas de ellas. De hecho, en estos momentos, 400 camiones permanecen parados en los accesos por carretera a Galicia.

Mientras, en la costa gallega hoy está decretada la alerta roja y la previsión es que lo peor llegue a partir de las 18:00 horas, con la pleamar. En la ciudad de A Coruña, el ayuntamiento ha pedido en sus redes sociales extremar la precaución en las zonas de costa.