Interrumpidas las conexiones ferroviarias de Lugo con A Coruña y Ferrol al caer un árbol sobre el tren

El temporal sigue dejando incidencias en toda la comunidad. La borrasca Ingrid no solo ha causado estragos en carreteras, sino también en el tráfico ferroviario.

En estos momentos, está interrumpido el servicio ferroviario entre Baamonde y Rábade debido a la caída de un árbol sobre la infraestructura. Así lo han informado desde Adif a través de 'X'.

Esta incidencia ha afectado a las conexiones Lugo-A Coruña/Ferrol, por lo que los usuarios han tenido que regresar a su lugar de partida a la espera de que se restablezca este tramo de la circulación.

La empresa ferroviaria asegura que se está trabajando en su retirada con la mayor brevedad posible.

Asimismo, un avión que realizaba el trayecto entre Madrid y A Coruña tuvo que efectuar dos intentos de aterrizaje en Alvedro, aunque hasta el momento no ha sido necesario desviar ningún vuelo.