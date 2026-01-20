Xunta y Fegamp pactan una subida gradual de la aportación autonómica al SAF: 18 euros/hora en 2028

La Xunta de Galicia y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) han llegado este martes a un acuerdo para subir de forma gradual la aportación autonómica al Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Así, la suma ascenderá a 16 euros hora en 2026, 17 euros por hora en 2027 y 18 euros por hora en 2028.

El acuerdo se produce una semana después de que el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, anunciase que la ejecutiva del ente municipalista decidiría este 20 de enero si llevaría a la Xunta a la justicia por lo que calificaba de "falta de financiación" del SAF.

Varela explicó en ese momento que el coste medio de cada hora de este servicio se sitúa en unos 21-22 euros, de los que consistorios solo reciben 12 euros y deben hacer frente al resto. Esto hace que los concellos deban financiar casi el 50% del SAF, lo que genera muchas dificultades, especialmente entre los municipios pequeños.

Las conversaciones entre la Xunta y la Fegamp se incrementaron en los últimos días, según Europa Press, hasta lograr este martes el acuerdo que ha sido votado en la ejecutiva de la Fegamp:ha salido adelante con el apoyo de los alcaldes de PSOE y PP, mientras que los del BNG se han posicionado en contra por considerar el acuerdo insuficiente.

La ejecutiva de la Fegamp rechazó el pasado mes de noviembre una propuesta anterior del Gobierno gallego, que incluía un alza gradual que situaba la cuantía autonómica en los 16 euros por hora en 2028.

La Xunta, sin embargo, trasladó una nueva oferta que mejoraba la inicial y que el ente municipalista considera que "avanza hacia la solución del problema de financiación del SAF" con la creación de una comisión de evaluación de los nuevos precios en las futuras licitaciones del SAF, para una posible revisión de las aportaciones.

Así, incide en que con esta propuesta se avanza sobre el problema de financiación del SAF que padecen los ayuntamientos, con una "sensible mejora inmediata de cuatro euros" en lo que se refiere a la aportación económica que recibirán los consistorios desde la Xunta y del Ministerio de Derechos Sociales.

El Gobierno gallego, por su parte, ha destacado que la cuantía pactada representa un incremento significativo y progresivo de un 50% en este mandato. Así, se pasa de los 12 euros por hora actuales a los 16 euros por hora este mismo año.

El acuerdo, según la Xunta "mejora considerablemente el pacto alcanzado en la anterior legislatura, ya que en aquel momento la subida fue del 24%, pasando de 9,7 euros por hora en el 2020 a los 12 euros actuales". La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y el alcalde de la Fegamp, Alberto Varela, firmarán este compromiso en próximas fechas.

El BNG rechaza el acuerdo

EL BNG ha explicado en un comunicado remitido a los medios que rechazó la propuesta trasladada por el Gobierno del PP para la financiación del SAF por considerarla "totalmente insuficiente al ni tan siquiera acercarse a cubrir el precio real del coste del servicio".

Los nacionalistas subrayan que el coste real se sitúa a día de hoy en 24 euros por hora (precio promedio de las últimas licitaciones) y que, además, es prácticamente simular, con apenas un ligero incremento, a la que el departamento autonómico ya realizó anteriormente para el mismo periodo 2026/2028.

El vicepresidente segundo de la Fegamp y el alcalde de San Sadurniño, Secundino García, ha explicado que el BNG ya manifestó que no avalaría "todo lo que no sea acercarse al precio real del coste de la prestación del servicio": "Sería reconocer que los ayuntamientos tienen que sufragar parte del coste de un recurso que la ley dice que tienen que pagar entre el Estado y las comunidades autónomas".

García ha recordado que, pese a que la financiación del SAF corresponde a la Xunta y a Gobierno central, la realidad es que los municipios asumen el 50% de los costes del servicio, lo que, ha lamentado, "está ahogando a los ayuntamientos y perjudicando a las personas dependientes que tienen derecho a vivir en sus casas con losa poyos que necesitan".

El BNG ha mantenido en la ejecutiva de la Fegamp su posición, que pasa por que la Xutna abone a los municipios 17 euros por hora con carácter retroactivo desde enero de 2025, 20 euros por hora en este 2026 y asuma el 100% de los costes al final de los mandatos municipales en 2027.