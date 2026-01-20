La Xunta espera que la resolución sobre Altri "no tarde mucho"

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha trasladado que espera que la resolución sobre Altri "no tarde mucho", pero ha reiterado que "no pueden dar la autorización ambiental integrada de algo si falta un elemento fundamental como es la electricidad".

Así lo ha manifestado tras ser preguntada este martes en un acto en la sede de MeteoGalicia por los medios de comunicación acerca de si existe algún obstáculo para dar la autorización ambiental al proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo), tal y como recoge Europa Press.

"Yo creo que por primera vez en la historia se da que una empresa que presenta su proyecto, que tiene una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable, no tiene donde enganchar la luz. Y por lo tanto si no tienen donde enganchar la luz esto ya es un problema ajeno a la Consellería", ha señalado.

Y es que, el Gobierno central dejó fuera de la planificación eléctrica a Altri y le denegó la subestación que demandaba para su plan industrial en la comarca de A Ulloa. La Xunta presentó alegaciones y la conselleira de Medio Ambiente insistió el pasado mes de diciembre, que en 2026 el Ejecutivo estatal tendrá que adoptar un pronunciamiento definitivo al respecto.

Con respecto a la autorización ambiental integrada, que debe ser emitida por la Xunta, la conselleira ha recordado que dicha autorización "debe velar porque se pueda desarrollar la actividad, que no sea altamente contaminante y que cumpla con todas las exigencias desde el punto de vista legislativo".

"Por lo tanto, es difícil, por no decir imposible, dar una autorización ambiental integrada al faltar algo clave, que venía desarrollado en el proyecto en sí, como es la luz", ha afirmado.

Así, Ángeles Vázquez ha indicado que "tendrá que salir la resolución necesaria". "Esperemos que no tarde mucho, pero excede la parte medio ambiental y nos vamos ya a la parte jurídica", ha indicado.

Con todo, la titular de Medio Ambiente ha reiterado que la Xunta "no puede dar una autorización ambiental integrada de algo si falta un elemento fundamental como es la electricidad".