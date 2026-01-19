Las familias gallegas podrán optar a una nueva Tarxeta Benvida con ayudas de 1.200 euros

Las familias gallegas podrán optar este año a una nueva convocatoria de la Tarxeta Benvida. El Consello da Xunta ha aprobado este lunes una partida de 31,9 millones de euros para estas ayudas que subvencionan el primer año de vida de los pequeños con importes de 1.200 euros.

La cantidad recibida se duplica en el primer año para el tercer hijo o hija y sucesivos y se incrementa en un 25% para las familias que residen en municipios de menos de 5.000 habitantes. La tarjeta podrá tener una vigencia de hasta 4 años para las familias en situación de especial vulnerabilidad.

La Tarxeta Benvida está destinada a cubrir gastos relacionados con el nacimiento, adopción o acogida permanente de menores de hasta 3 años de edad subvencionando así productos relacionados con la crianza. Se puede hacer uso de ella en locales de productos para la infancia y en farmacias, parafarmacias, ópticas, librerías, supermercados y tiendas de alimentación.

Desde su primera edición, en el año 2016, la Tarxeta Benvida ha llegado a cerca de 120.000 familias.

En la convocatoria de este año, se consolidan algunas mejoras introducidas en el 2024, que contemplan que las mujeres embarazadas a partir de la semana 21 de la gestación ya puedan ser beneficiarias. El año pasado las convocatorias para esta modalidad superaron el 65% del total.

También se contempla que puedan optar a la Tarxeta Benvida las familias que acojan de manera permanente uno o más menores de hasta tres años para fomentar la acogida familiar. Por otra parte, se continúa con la simplificación de los trámites administrativos.