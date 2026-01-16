Xunta y sindicatos hacen frente común contra recortes de la PAC frente a la división sobre Mercosur

La Xunta y los sindicatos con mayor representatividad en el sector primario han certificado en el Consello Agrario Galego su consenso respecto a la futura política agraria común (PAC), de modo que hacen "frente común" contra los recortes propuestos.

Con este objetivo avanzan, a partir de un borrador abordado este viernes, y el próximo lunes 26 serán convocados a una nueva reunión para cerrar "un documento de consenso" para presentar al Ministerio de Agricultura.

La idea es "trabajar por una PAC con dos pilares, fondos diferenciados y de ninguna manera con un presupuesto menor al que hay, porque (los fondos) son imprescindibles para dar estabilidad al sector primario gallego", según ha destacado la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en declaraciones a los periodistas al término del encuentro.

Lo que también ha quedado patente en la cita de este viernes del Consello Agrario Galego es la división respecto al acuerdo con Mercosur, con la Consellería de Medio Rural, Unións Agrarias (UU.AA.) y Asaga por un lado, a favor del tratado de libre comercio, frente al 'no' "rotundo" de Sindicato Labrego Galego (SLG).

Esta organización, por su parte, avanza una reunión con el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, el próximo lunes, y movilizaciones —todavía por definir— el próximo 29 de enero. El sentir "mayoritario" en el campo gallego es de rechazo a Mercosur, asegura.

Este viernes, el portavoz de Medio Rural del BNG, Secundino Fernández, acusó al Partido Popular de "vender a las productoras y productores agrarios, a las personas consumidoras y a Galicia" con su apoyo de facto al acuerdo de Mercosur, que de nuevo hoy quedó en evidencia tras votar en contra los populares de una iniciativa nacionalista para rechazar el tratado.

"El propio presidente de la Xunta, el señor Rueda, dijo que era una oportunidad para Galicia e incluso ofreció los puertos gallegos para la entrada de los productos agrarios del Mercosur" , añadió el diputado nacionalista, puntualizando que, a pesar de lo que diga ahora el PP, el acuerdo comercial está negociado desde diciembre del 2024 y ya no se puede modificar "ni por cláusulas de salvaguarda" sin el consentimiento de Mercosur, que se ha mostrado en contra de cualquiera cambio.

Tractoradas y movilizaciones

Y es que estas protestas se producen en un contexto reivindicativo por parte de varias asociaciones de Lugo y Ourense, que ya han protagonizado tractoradas en los últimos días, y en un momento en el que los sindicatos a nivel nacional (incluidos UPA y Asaja) han anunciado que el sector tomará las calles del 26 al 30 de enero en protesta por recortes de la PAC y Mercosur.

"Cada organización agraria dio su parecer, pero están en una postura muy difícil de llegar a una postura conjunta", ha evidenciado la conselleira este viernes. Por su parte, María José Gómez ha recalcado que el acuerdo lo apoyó el Gobierno central y ella ya manifestó "las dudas de que el sector primario quedara protegido con esas salvaguardas que hagan que los precios de los productos no sufran alteraciones". "Para eso están esas cláusulas, que deben ser cumplidas a rajatabla", ha subrayado.

En este sentido, la titular de Medio Rural fija "líneas rojas" para que "cualquier producto que entre cumpla con las condicionalidades y exigencias que tienen que cumplir" los productores gallegos. Reivindica, así, "cláusulas espejo para productos que entren de otros países" y reitera que estas "tienen que ser garantizadas por el Gobierno de España".

En cuanto a las protestas y tractoradas, se limita a indicar que "la Consellería de Medio Rural siempre defendió al sector" y lo seguirá haciendo.

Unións Agrarias conscientes de la "incertidumbre"

Por su parte, el líder de Unións Agrarias, Roberto García, ha destacado que su organización está a favor del acuerdo con Mercosur, "pero" con esas salvaguardas. Consciente de las "incertidumbres" entre agricultores y ganaderos, llama a entender aspectos positivos de este tratado, como que puede aportar "estabilidad" en lo relativo a la importación de proteína vegetal para alimentar al ganado, entre otras cuestiones.

Si bien UU.AA. no ha convocado protestas en Galicia de momento, muestra su apoyo a la "unidad de acción" fijada por UPA: "Si yo fuera un productor de cereales o de buey de Castilla y León, sí vería con mucha preocupación".

Asaga: "No le tenemos miedo"

Mientras, su homólogo en Asaga, Francisco Bello, ha coincidido en la relevancia que tienen estas condiciones en el libre comercio con los países de Mercosur, y también ha equiparado la situación actual con la entrada de España en Europa.

"No le tenemos miedo a la competencia, estamos preparados", ha advertido, para, a continuación, señalar que lo que hay es que "exigir que se cumplan las condiciones que se están poniendo" y que estas sean "incluso más exigentes". De momento, Asaga tampoco convoca en Galicia, a la espera de lo que ocurra en los próximos días y a la firma.

SLG: "No es una opción"

Por último, la secretaria xeral de SLG, María Ferreiro, ha hecho hincapié en que para ellos el acuerdo con Mercosur "no es una opción" y no les "vale la negociación de las cláusulas de salvaguarda ni las cláusulas espejo", por lo que reclaman que agricultura y alimentación salgan del tratado si este sale adelante.

Al respecto, ha adelantado una reunión el próximo viernes 23 del SLG, a través de la coordinadora europea de la vía campesina de la que forma parte, con el comisario europeo Christophe Hansen.