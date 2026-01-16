Galicia incrementa su población en casi 6.000 personas, hasta 2.720.738 habitantes

Galicia incrementó su población en el primer trimestre de 2025 en casi 6.000 personas, situándose a 1 de julio con 2.720.738 habitantes, un 0,22% más, según datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Galego de Estatística (IGE), recogidos por Europa Press.

En términos interanuales, la población gallega se incrementó en casi 15.000 habitantes en 12 meses, un 0,55% más que en julio de 2024.

El IGE revela que seis de las siete grandes ciudades ganaron población en el primer semestre del ejercicio previo, destacando el caso de Ferrol, con 2.005 personas más, un 3,09% (66.908), mientras que Santiago ganó 1.013 habitantes, un 1% más (101.855).

Asimismo, A Coruña sumó 890 ciudadanos, un 0,35% más (252.167); mientras que Lugo incrementó su población un 0,45%, con 449 personas más (100.520); y Ourense en 691 personas, un 0,65% más (106.300), y Vigo en 895 personas, un 0,3% más (296.630). Solo Pontevedra perdió 75 habitantes, un 0,09% menos (83.264).