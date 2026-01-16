¿Cuándo es el Carnaval 2026 en Galicia? Las fechas en las que cae esta fiesta tradicional

Falta un mes para celebrar una de las fiestas más tradicionales de Galicia: el Carnaval, conocido también como Entroido, Antroido o Entruido, entre otras opciones. Se trata de una fecha clave en el calendario gallego, ya que muchos comienzan con antelación a preparar sus disfraces, mientras que otros aprovechan para organizar una mini escapada.

El Carnaval se vive con intensidad en numerosos puntos de la comunidad, especialmente en la provincia de Ourense. De los 14 días festivos del calendario laboral, dos son de libre lección por parte de cada ayuntamiento, y numerosas localidades de Galicia han optado por declarar festivo el Martes de Carnaval. ¿A qué fecha cae? Te lo contamos.

Carnavales 2026 en Galicia

¿En qué fecha cae el festivo por el Martes de Carnaval? Si consultamos el calendario de 2026, comprobamos que el Martes de Carnaval se celebrará el 17 de febrero. Esto significa que, desde el viernes 13 de febrero y hasta el martes 17, o incluso el miércoles 18 en algunos casos, gran parte de Galicia estará inmersa en una de las celebraciones más esperadas.

El Carnaval gallego es sinónimo de disfraces elaborados al detalle, creatividad en su máxima expresión y participación de todas las edades, desde los más pequeños hasta los mayores. Durante estos días no faltan los concursos de disfraces, los desfiles de comparsas, ni las charangas que llenan las calles y plazas del ambiente especial y único del Entroido.

Cada ciudad vive el Carnaval a su manera. En A Coruña, destaca especialmente la popular fiesta choqueira, muy arraigada en el barrio de Monte Alto. En Santiago de Compostela, Lugo y Ourense, también es festivo no laborable, lo que permite disfrutar de la celebración. En el caso de Pontevedra, el festivo se traslada al Miércoles de Ceniza, 18 de febrero.

El Carnaval también es una oportunidad perfecta para descubrir el interior de Galicia, especialmente la provincia de Ourense, donde esta fiesta adquiere un carácter único. En localidades como Xinzo de Limia, los festejos comienzan ya el 24 de enero y se alargan hasta el 22 de febrero, siendo uno de los Entroidos más largos y emblemáticos de toda Europa.

Verín, famoso por sus cigarróns, Laza, conocida por sus peliqueiros, y Xinzo de Limia con sus pantallas, forman el llamado triángulo mágico del Entroido, un referente imprescindible para los amantes del Carnaval tradicional.

En cuanto al calendario laboral, los vecinos de A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo y Ourense solo necesitarán pedir libre el lunes para disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, de sábado a martes. En Pontevedra, será necesario coger el lunes y martes -o bien jueves y viernes- para enlazar cinco días libres.