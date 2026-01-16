Bajan los varamientos en la costa de Galicia: las causas, de la meteorología al número de cetáceos

El número de varamientos de cetáceos en la costa gallega se ha reducido de forma notable, alejándose de los niveles máximos registrados entre los años 2022 y 2024, un periodo considerado excepcional y anómalo por los especialistas. Así lo reflejan los últimos datos recopilados por la Rede de Varamentos de Galicia (Revargal), coordinada por la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), que confirman una tendencia a la baja tras dos ejercicios especialmente intensos.

La explicación no es sencilla ni admite respuestas categóricas. Según Alfredo López, biólogo de la Cemma, el factor clave para entender los varamientos es el número de cetáceos presentes en el mar en cada momento, una variable que cambia constantemente y sobre la que existen todavía muchas incógnitas.

"Cuando hay más o menos varamientos depende de varios factores. El más importante es el número de cetáceos que hay en el mar", señala en conversación con Quincemil.

Durante los veranos de 2022, 2023 y parte de 2024, Galicia vivió una concentración inusual de cetáceos muy cerca de la costa, lo que incrementó de manera directa el número de animales que acabaron varados, tanto vivos como muertos. Sin embargo, los motivos exactos que llevaron a miles de ejemplares a aproximarse al litoral siguen sin estar claros, a pesar de las investigaciones en marcha a nivel europeo.

"La razón última siempre es la comida", explica Alfredo, pero matiza que no se sabe qué cambios concretos en el ecosistema marino empujaron a tantos cetáceos a acercarse a la costa gallega en esos años.

"¿Qué los llevó entre 2022 y 2024 a acercarse a la costa en verano? Los científicos de toda Europa están investigando este fenómeno pero, de momento, no son capaces de dar con la llave", apunta el portavoz de la Cemma.

En este contexto, la reducción actual de varamientos no implica necesariamente una mejora puntual o una única causa identificable, sino más bien un retorno a cifras más habituales, alejadas de aquel escenario excepcional. Desde CEMMA insisten en que aventurar explicaciones cerradas sería un error, ya que el comportamiento de los cetáceos está influido por múltiples factores: disponibilidad de alimento, cambios oceanográficos, corrientes, temperatura del agua o alteraciones en las cadenas tróficas.

"Solo podemos constatar lo que pasa", subraya López, recalcando la prudencia con la que deben interpretarse los datos. "Aventurarse a dar una explicación es aventurarse a equivocarse", insiste. Por eso, los expertos prefieren hablar de tendencias observadas, no de causas definitivas.

La bajada de varamientos no reduce, en todo caso, la importancia del trabajo de seguimiento y respuesta. La Rede de Varamentos de Galicia, activa desde 1990 y consolidada como una de las más veteranas del Estado, continúa siendo clave para recoger datos científicos, asistir a animales vivos y analizar las causas de muerte de los ejemplares que llegan a la costa.