La acusación de Diego Calvo al gobierno de Pedro Sánchez: "Hay una doble vara de medir"

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de romper "el principio de igualdad" entre los españoles tras los acuerdos con PNV y ERC. "Hay una doble vara de medir", ha denunciado, respecto al País Vasco y Cataluña y en relación a otras comunidades autónomas.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios en un acto en A Coruña que recoge Europa Press. Ha sido en alusión al pacto alcanzado entre el Ejecutivo vasco y el Estado para el traspaso a Euskadi de las prestaciones de desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia) que se firman este viernes en Madrid en la comisión mixta de transferencias para hacerlas efectivas.

Calvo ha incidido en que estas transferencias "rompen la igualdad de los españoles" y ha lamentado que "no da igual donde uno viva, hay unos territorios que son priorizados". Este asunto, según ha destacado, "no va en contra del PP, eso va en contra de los gallegos".

Asimismo, ha explicado también que se "transfieren cosas que no eran transferibles" tras reiterar que "hay una doble vara de medir cuando se trata de comprar el voto del PNV para aprobar un decreto o si se trata de agilizar transferencias pedidas por algunas comunidades". "Parece que Sánchez está empeñado en comprar los votos de otras comunidades", ha apostillado.

"Un despropósito"

"Es un despropósito más", ha recalcado para apuntar en la misma línea en relación al acuerdo con ERC sobre la financiación de Cataluña. Al respecto, ha aseverado que se trata de un "sistema de financiación en el que solo una Comunidad está de acuerdo".

"Se le ceden los recursos que, parece ser, que necesita, negociando con una persona inhabilitada", ha indicado en referencia al líder de la formación catalana, Oriol Junqueras. También ha insistido en que "el resto de comunidades de España rechazan este sistema"