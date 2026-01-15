El temporal azota Galicia: las rachas de viento superan los 130 kilómetros por hora

Galicia está viviendo un jueves marcado por el viento, la lluvia y el fuerte oleaje. Y es que el frente que atraviesa nuestra Comunidad, y que tiene en alerta a todo el litoral de A Coruña y Pontevedra, está dejando a su paso rachas de viento de gran intensidad, especialmente en el litoral norte. Según datos de Meteogalicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, en varios puntos de Lugo y A Coruña se superaron los 130 kilómetros por hora.

A primera hora, según recoge Europa Press, la estación de Punta Candieira, en Cedeira (A Coruña), alcanzó los 138,7 km/h, la cifra más alta del día. En Viveiro (Lugo), el Penedo do Galo registró una racha de 134,4 km/h. También se midieron valores notables en A Gándara, en Vimianzo, con 127,3 km/h, y en Punta Langosteira, en Arteixo, con 118,3 km/h.

Ante esta situación, varios ayuntamientos han activado medidas preventivas. En A Coruña permanecen cerrados parques, jardines y playas durante toda la jornada, mientras que en Santiago los parques públicos también continúan clausurados.

En cuanto al transporte marítimo, el servicio de ría entre Vigo y Cangas no ha sufrido grandes incidencias, aunque durante la mañana las salidas se realizaron cada media hora para adaptar la velocidad de las embarcaciones al fuerte viento. La línea entre Vigo y Moaña, por su parte, opera con normalidad.

Lluvias y alerta costera

Las precipitaciones también han sido destacables, con acumulaciones que superan los 20 litros por metro cuadrado en varias estaciones. En Cee-Brens se registraron 24,4 litros; en Coto Muíño-Zas, 22,4; en Fontecada-Santa Comba, 22,3; y en Rianxo, cerca de 22 litros.

La Xunta mantiene activada la alerta naranja por temporal costero en el litoral oeste y noroeste de A Coruña. La advertencia se ampliará esta tarde al suroeste de la provincia y a las Rías Baixas, en Pontevedra. Según la AEMET, se espera mar combinado del noroeste con olas que podrían alcanzar los seis metros.

Ampliación de la alerta

