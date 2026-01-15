Medio Rural refuerza controles y promoción del sector ganadero gallego ante Mercosur

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, mantuvo hoy en Lugo un encuentro con representantes de Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, enmarcado en los contactos habituales de la Xunta con el sector ganadero.

La reunión busca atender las demandas de los productores y coordinar acciones frente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

Gómez anunció que se intensificarán las inspecciones de los productos importados y se implementará una estrategia de promoción de los alimentos gallegos, especialmente aquellos con certificaciones de calidad. La conselleira resaltó la colaboración con la distribución como un elemento clave para reforzar la visibilidad de los productos locales.

En relación al acuerdo con Mercosur, la titular de Medio Rural insistió en que todos los productos que ingresen a España deben cumplir los mismos estándares sanitarios que los productores europeos, y subrayó la importancia de mantener las cláusulas de salvaguarda, solicitando al Gobierno central que las defienda con firmeza.

La agenda también abordó la futura Política Agraria Común (PAC) para 2028. Gómez advirtió que la propuesta actual afectaría negativamente al sector gallego al reducir fondos y comprometer las ayudas directas y de desarrollo rural. Por ello, reclamó simplificación administrativa y reducción de trámites burocráticos para proteger a los ganaderos locales.

Sobre sanidad animal, la conselleira destacó la situación controlada en Galicia y señaló la necesidad de medidas preventivas frente a la dermatosis nodular contagiosa, actualmente limitada a Cataluña. Gómez pidió mayor coordinación nacional y que se impulse una vacuna marcada, junto con un sistema de compensaciones para los productores afectados.