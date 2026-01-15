Llega una masa de aire frío a Galicia: la Aemet advierte de hasta -3 grados y nevadas de más de 5 cm

La mitad de enero llega con temperaturas bajo cero. La llegada de una masa de aire polar hará que los termómetros se desplomen y que la nieve regrese a varias zonas de Galicia.

Las previsiones meteorológicas apuntan a un fin de semana plenamente invernal. Galicia se prepara para un nuevo episodio de nieve, con temperaturas mínimas de hasta -3 grados y acumulaciones que podrían superar los 5 centímetros.

Hasta -3 grados y nevadas de más de 5 cm

Buenas noticias para los amantes de la nieve: la entrada de aire polar provocará un descenso acusado de las temperaturas, lo que permitirá que la cota de nieve descienda progresivamente y que se registren nevadas en enclaves tan populares como Pedrafita do Cebreiro o Cabeza de Manzaneda.

"El origen de este episodio se sitúa en la profundización de una potente borrasca al sur de Groenlandia, una región clave en la dinámica atmosférica del Hemisferio Norte", informa el portal meteorológico Meteored.

Y añade: "Al mismo tiempo, la presencia de un anticiclón robusto y persistente al este de Europa actúa como bloqueo atmosférico. Esta disposición obliga a que las borrascas desciendan de latitud, canalizando hacia la Península ibérica una masa de aire marítima polar".

Con todo ello, este frente frío provocará un descenso acusado de las temperaturas, advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En las principales ciudades, como A Coruña o Vigo, las máximas rondarán los 10 grados, mientras que en zonas más frías, como Xinzo de Limia (Ourense), los termómetros podrían marcar valores por debajo de los 0 grados, llegando hasta los -3 grados.

🧐Nova fronte fría activa entrando polo oeste☔️

🔹Chuvia intensa pola mañá na metade occidental

🔹Chuvascos pola tarde e noite☔️🌂🌦️🌥️

📉Temperaturas en descenso🧥

❄️Cota de neve en descenso❄️1000m

⚠️Refachos por riba dos 80 kmh.

⚠️Situación complicada no mar🟠 pic.twitter.com/KTFwzop89k — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) January 15, 2026

Este frente frío traerá lluvias y, en zonas de alta montaña, podrían producirse nevadas. De hecho, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ha activado avisos de nivel amarillo por acumulaciones superiores a los 5 centímetros.

Durante la jornada de mañana viernes, el organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente ha decretado el aviso amarillo por nieve en las montañas de Lugo y Ourense. En concreto, la alerta afecta a los siguientes municipios:

Montaña de Lugo: A Fonsagrada, As Nogais, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, O Incio, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela

A Fonsagrada, As Nogais, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, O Incio, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela Montaña de Ourense: A Gudiña, A Mezquita, A Pobra de Trives, A Teixeira, A Veiga, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, Maceda, Manzaneda, Montederramo, O Bolo, Parada de Sil, Riós, San Xoán de Río, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo

La alerta por nieve permanecerá activa desde mañana viernes, a partir de las 06:00 horas, hasta el sábado a las 00:00 horas. Se recomienda consultar el estado de las carreteras a través de la DGT antes de realizar cualquier desplazamiento.