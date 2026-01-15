Confirmado por el gobierno gallego: nueva ayuda de hasta 30.000 euros para rehabilitar tu vivienda en el rural

La Xunta de Galicia ha anunciado una nueva línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Esta subvención puede alcanzar hasta los 30.000 euros por vivienda y contará con un presupuesto inicial de 5 millones de euros con carácter bianual, que podrá ampliarse si la demanda excede esa cuantía.

Esta ayuda cubrirá hasta el 75% de las obras, siendo una gran oportunidad para mejorar el estado de las viviendas en el rural gallego y aumentar su población. Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), el plazo para presentar las solicitudes se abrirá a partir del 21 de enero. Te explicamos todo lo que necesitas y debes saber sobre esta convocatoria.

Hasta 30.000 euros para rehabilitar tu vivienda en el rural

Estas subvenciones pueden alcanzar hasta los 30.000 euros por vivienda y cuentan con un presupuesto de 5 millones de euros hasta 2027, de los que 3 millones se concentrarán en la convocatoria de este año, financiada de manera íntegra con fondos autonómicos. Además, la cuantía podría ampliarse si la demanda de solicitudes supera lo previsto.

La ayuda cubre hasta el 75% del coste total de las obras y está dirigida a propietarios o usufructuarios de viviendas o locales situados en estos pequeños municipios. En el caso de locales vacíos, también se permite el cambio de uso a vivienda.

Uno de los principales requisitos es que la vivienda rehabilitada debe destinarse a domicilio habitual y permanente. Podrá ser la residencia del propio propietario o destinarse al alquiler, siempre que en este último caso se mantenga durante un mínimo de cinco años.

Estas obras incluyen trabajos de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad, eficiencia energética, y aquellos necesarios para prevenir la entrada de gas radón en las viviendas. También los honorarios de proyectos, informes técnicos, certificados necesarios y los gastos administrativos, así como los gastos derivados de impuestos, tasas y tributos.

¿Quién puede solicitarla?

Con su publicación en el DOG, el plazo de solicitud abrirá el próximo 21 de enero y permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre, o hasta que se agote el crédito disponible.

Estos son los requisitos que debes cumplir como persona física: