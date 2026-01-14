Solicitan que la Xunta retire a Julio Iglesias la distinción como embajador del Xacobeo 93

El colectivo de Víctimas del Franquismo de la comarca de A Coruña ha demandado al gobierno local herculino que agilice los trámites para la retirada de la distinción de hijo adoptivo de la ciudad a Manuel Fraga, al tiempo que han anunciado nuevas iniciativas como actividades y un censo con familiares de fallecidos por la represión franquista o a las que se incautaron bienes, entre otros motivos.

También han solicitado que se le retiren los concedidos por la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Betanzos durante su etapa como ministro de la dictadura, tal y como explica Europa Press.

Así lo ha expuesto su portavoz, Manuel Monge, en la presentación del manifiesto "No queremos a Manuel Fraga como hijo adoptivo". En él, se recuerda que los ayuntamientos de Ferrol, Cedeira, Cambados y Cariño ya retiraron calles y distinciones a Manuel Fraga. Lo mismo solicitan en cuanto a los concedidos en su día por la Diputación de A Coruña en relación a la etapa franquista del expresidente de la Xunta.

"Hay que retirar las distinciones a personas con cargos en la dictadura, que es el caso de Fraga", ha insistido Manuel Monge que se ha remitido en el caso de la ciudad herculina a los acuerdos entre PSOE y BNG sobre cumplimiento de la memoria democrática.

"En 2019 se aprobó iniciar el expediente, pedimos al Ayuntamiento que, de una vez, aplique la ley", ha insistido el representante del colectivo para añadir que lo mismo debe hacerse a nivel de la provincia y en Betanzos con las distinciones reconocidas.

Por otra parte, ha avanzado la presentación del manifiesto el próximo día 30, en el Círculo de Artesanos de A Coruña, a las 19.30 horas, junto a otras actividades de divulgación o su iniciativa para elaborar un censo con familiares de personas víctimas del franquismo, así como su ofrecimiento a centros educativos para dar charlas.