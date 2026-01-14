Las familias monoparentales gallegas podrán solicitar a partir de mañana el certificado digital

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles, 14 de enero, la orden que regula el nuevo procedimiento único y específico para que las familias monoparentales puedan solicitar o renovar su certificado en línea, reduciendo la documentación y agilizando este trámite. Desde mañana estará operativo el formulario para su solicitud y renovación en la Sede Electrónica.

A través de este procedimiento, las familias monoparentales ya no tendrán que realizar el trámite a través de una solicitud genérica y, al mismo tiempo, permitirá disponer de un sistema de registro para estas unidades familiares. Esta mejora se suma a la ampliación de la vigencia de este documento acreditativo hasta que el hijo menor cumpla 26 años, en el caso de las familias en las que existe un solo progenitor; mientras que para las familias con más de uno, la vigencia pasa de dos a cinco años.

La Xunta recuerda que a partir de la entrada en vigor de este nuevo sistema de registro el día 15 de enero, todas las familias monoparentales podrán tener en sus dispositivos telefónicos el certificado en formato digital, al que se accederá de manera rápida y sencilla desde la aplicación XuntaEU.

Galicia otorga una protección especial a las familias monoparentales desde hace quince años, al darle la categoría de especial consideración en la Ley de familias gallegas del año 2011, así como con la creación de un certificado oficial.

Posteriormente, en el año 2021, la Ley de Impulso Demográfico de Galicia amplió el concepto de familia monoparental a todas aquellas en las que un solo progenitor tiene la custodia exclusiva del hijo o hijos, aunque perciba del otro progenitor una pensión de alimentos. Esto supuso un notable incremento de este tipo de familias, que pasó de 1.495 con certificado oficial de la Xunta en 2021 a más de 7.600 con reconocimiento legal que existen en la actualidad.

De esta manera, las familias monoparentales gallegas pueden acceder a diferentes ventajas y servicios con el certificado expedido por la Xunta. Así, destaca la preferencia en el acceso a la vivienda de protección autonómica, puntuación adicional en el baremo para la adjudicación de plazas en las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años o prioridad en la admisión de alumnado en centros educativos de 2º ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Asimismo, como novedad para este año 2026, la Xunta aprobó una reducción del 8% al 3% en el impuesto a la compra de vivienda (ITP) para estas familias, que será del 0% si el inmueble está en una zona poco poblada.

Incumplimientos del Gobierno central

Por otro lado, desde el gobierno gallego denuncian que la situación de las familias monoparentales en Galicia se ve afectada por los reiterados incumplimientos del Gobierno central, que sigue sin tramitar el proyecto de Ley de familias estatal, que acumula cuatro años de parálisis en el Congreso de los Diputados. Esto provoca que el certificado de familia monoparental solo sea válido en la comunidad gallega gracias a la normativa autonómica, pero no en el resto del Estado, que carece de marco legal.