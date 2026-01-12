Los varamientos en Galicia caen a 377 ejemplares en 2025, lejos de los niveles máximos anteriores

La Red de Varamientos de Galicia (Revargal) ha registrado 377 ejemplares varados durante 2025, una cifra que supone un descenso respecto a años anteriores, cuando se superaron los 700 ejemplares, aunque sigue estando por encima de la media anual de 270 ejemplares registrada entre 1990 y 2022.

La mayor parte de los varamientos correspondieron a cetáceos (85,9%), principalmente delfín común, Delphinus delphis (59,7%), seguido del arroaz, Tursiops truncatus (8,8%).

También se registraron tortugas marinas (4%), lobos marinos (1,3%), nutrias (3,2%) y grandes peces como atunes, espadas o tiburones (5,6%).

La mayoría de los ejemplares aparecieron muertos, muchos en avanzado estado de descomposición, y solo el 9,1% llegaron con vida, siendo devueltos al mar en su mayoría tras rehabilitación.

Por ayuntamientos, Ribeira, en A Coruña, lideró los varamientos con casi 40 ejemplares, seguida de Muros, Sanxenxo, Porto do Son, O Grove, Carnota y Fisterra, que registraron entre 15 y 20 casos cada uno. Vigo, Bueu, A Coruña y Ferrol superaron los 10 ejemplares anuales.

Un 30% de los cetáceos mostró indicios de captura accidental en faenas pesqueras, cifra que asciende al 50% en el caso del delfín común, mientras que otros ejemplares fallecieron por causas naturales. Durante 2025 se dio seguimiento también a arroaces solitarios y a dos ejemplares de arroaz madre y cachorro en la Ría de Arousa.

El futuro de la asistencia a la fauna marina, en riesgo

El futuro de la asistencia a la fauna marina está en riesgo, ya que tras el cierre del proyecto Revargal y la falta de financiación por parte del Ministerio y de la Xunta, la Cemma no cuenta con recursos suficientes para atender las decenas de varamientos semanales. Hasta 2009, la Xunta aportaba 100.000 euros anuales, mientras que actualmente los fondos apenas superan los 15.000 euros, un 72% menos que al inicio del apoyo a la Red de Varamientos en 1999.

El trabajo de Agrupaciones de Protección Civil, agentes ambientales, Gardacostas y la Cemma sigue siendo clave para la detección y atención inmediata de los animales varados, salvaguardando la conservación de la fauna marina en Galicia.