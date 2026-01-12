Rueda, al término del Consello de la Xunta.

Rueda, al término del Consello de la Xunta. Xunta de Galicia.

Galicia

Rueda, "atento" a Vox aunque no "preocupado", aspira a "seguir acertando" para que no avance en Galicia

El titular del ejecutivo gallego recuerda que la formacion de Santiago Abascal "no existe" en Galicia

Te puede interesarGalicia asistirá al consejo de Política Fiscal y avisa: "No creo en negociaciones bilaterales"

Publicada
Actualizada

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que no está "preocupado" por el alza de Vox, aunque sí "atento" a su evolución, y ha manifestado que intentará "seguir acertando" para que los gallegos consideren que el PP merece "su apoyo mayoritario" y no se dé la "entrada" de la formación de Santiago Abascal, por ahora fuera del Parlamento gallego.

El PP sacaría 14 escaños en Galicia, PSOE 6, BNG 3 y Sumar y Vox quedarían fuera

A preguntas de los medios en la comparecencia de prensa posterior al Consello de la Xunta que recoge Europa Press, Rueda ha destacado que en Galicia "no existe Vox afortunadamente", y ha interpretado que se da esta situación porque los gallegos ven en el PP un partido que "merece su confianza" y que es "alternativa frente a los desprecios del Gobierno central".

De hecho, ha interpretado que "una parte importante del apoyo" que está teniendo Vox "en otros lugares" es "un desahogo, una reacción" frente a actuaciones del PSOE.

Al respecto, ha agregado que él considera que también ahí reside "la responsabilidad de pensar" que la situación se puede "frenar" y dar paso a "un cambio de gobierno" que confía en que se traduzca en apoyos "mayoritarios" al PP.