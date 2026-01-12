Rueda, "atento" a Vox aunque no "preocupado", aspira a "seguir acertando" para que no avance en Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que no está "preocupado" por el alza de Vox, aunque sí "atento" a su evolución, y ha manifestado que intentará "seguir acertando" para que los gallegos consideren que el PP merece "su apoyo mayoritario" y no se dé la "entrada" de la formación de Santiago Abascal, por ahora fuera del Parlamento gallego.

A preguntas de los medios en la comparecencia de prensa posterior al Consello de la Xunta que recoge Europa Press, Rueda ha destacado que en Galicia "no existe Vox afortunadamente", y ha interpretado que se da esta situación porque los gallegos ven en el PP un partido que "merece su confianza" y que es "alternativa frente a los desprecios del Gobierno central".

De hecho, ha interpretado que "una parte importante del apoyo" que está teniendo Vox "en otros lugares" es "un desahogo, una reacción" frente a actuaciones del PSOE.

Al respecto, ha agregado que él considera que también ahí reside "la responsabilidad de pensar" que la situación se puede "frenar" y dar paso a "un cambio de gobierno" que confía en que se traduzca en apoyos "mayoritarios" al PP.