Rueda sobre las amenazas de Donald Trump a Groenlandia: "No me gustan las formas"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se refirió este lunes a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en otros países como Groenlandia —donde faenan barcos gallegos— y afirmó: "No me gustan las formas del presidente de Estados Unidos".

En declaraciones a los medios tras el Consello da Xunta y preguntado por los periodistas, Rueda señaló que considera que la Unión Europea tiene que "prepararse" para hacer frente a Estados Unidos. "No podemos estar a la deriva. Hay que tomar nota de la situación y ejercer presión cuando hay amenazas sobre la soberanía de un país", subrayó.

En otra línea, el pasado domingo el líder del PP gallego garantizó que su formación estará con Venezuela hasta que "sea un país libre", al tiempo que afeó al BNG que "siga apoyando a tiranos". "El 'Chávez, te lo juro, votaré por Maduro' se lo vamos a recordar siempre porque no hay derecho", advirtió.

Así lo manifestó durante su intervención en la jornada de clausura de la XXVIII Interparlamentaria del PP, en la que, acompañado por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, tuvo ocasión de saludar y fotografiarse con un grupo de venezolanos que acudieron al acto.