Rueda sobre el acuerdo entre la UE-Mercosur: "Galicia siempre va a apoyar a su sector primario"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mostró su apoyo a las movilizaciones que el sector ganadero de Galicia está llevando a cabo en contra del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

En la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, el líder gallego reconoció que el tratado está generando inquietud, no solo en el sector primario, sino también en muchos otros lugares del país. "Por tanto, puedo entender que, ante lo que se anuncia y lo que supone esa apertura, es lógico que se genere preocupación", dijo.

Rueda reiteró que la "Galicia siempre va a apoyar a su sector primario", poniendo sobre el foco que la apertura y la llegada de productos agrícolas de otros países no puede hacerse sin salvaguardas: "Estas deben garantizar que se cumplan, como mínimo, las mismas condiciones que se exigen a los productos gallegos para poder ser comercializados".

En este sentido, Rueda insistió en que si esas garantías no se dan, hay que exigirlas, porque mientras no se cumplan "se trataría de un acuerdo desigual". Recordó además que el sector primario gallego atraviesa un buen momento tras varios años con datos positivos y que es necesario garantizar que siga siendo así.

Asimismo, preguntado por si la Xunta prepara medidas para contrarrestar el efecto, explicó que se trata de un acuerdo con un impacto global y que Galicia es solo una comunidad autónoma, pero que confía en que la Unión Europea tenga claro que las salvaguardas deben quedar perfectamente establecidas. "No hacerlo sería una mala medida", advirtió.