El PP sacaría 14 escaños en Galicia, PSOE 6, BNG 3 y Sumar y Vox quedarían fuera

El Partido Popular sacaría 14 escaños en Galicia, si hoy se celebrasen elecciones generales, el Partido Socialista tendría 6 y el BNG 3. Mientras que, Sumar y Vox quedarían fuera, así lo señala la última encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, en la que el PP aumentaría su presencia a nivel nacional.

Esta es la ecuación que dibuja el último sondeo electoral: la formación política liderada por Alberto Núñez Feijóo ganaría hoy las elecciones con 142 escaños (cinco más de los que tiene en la actualidad) y el 32,5% de los votos.

El PSOE de Pedro Sánchez perdería 19 escaños y se quedaría con solo 102 (25,7%), con un fuerte desgaste debido a los casos de corrupción y acoso sexual que han alterado sus filas en las últimas semanas, como las denuncias de acoso contra el expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos (Lugo), José Tomé, quien ya no milita en el PSdeG.

Además, el Bloque Nacionalista Galego, que en la actualidad cuenta con un diputado, Néstor Rego, pasaría a contar con tres dentro del Grupo Mixto.

Vox crece, pero se mantiene fuera de Galicia

El mapa de la proyección del reparto de escaños por provincias ofrece un escenario inédito, en el que Vox ya compite con el PSOE por la segunda posición en más de una veintena de provincias. Sin embargo, la formación de Santiago Abascal continuaría sin presencia en Galicia, pese a que se convertiría en la segunda fuerza política en dos provincias (Almería y Murcia), empataría en escaños con el PSOE en 20, y se quedaría a uno en otras 22.

Por primera vez en lo que va de legislatura, el sondeo de SocioMétrica coloca al partido de Abascal por encima de la barrera de los 60 escaños y rozando el 18% del voto.

Pero además, según el sondeo de SocioMétrica, hoy Vox empataría con el PSOE en número de escaños en otras 20 provincias: Granada, Málaga, Huesca, Teruel, Zaragoza, Baleares, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Cantabria, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Valladolid, Cáceres, Alicante.

La formación de Yolanda Díaz tampoco remontaría y hoy Sumar se quedaría con 9 escaños (6,5%), frente a los 31 que obtuvo en las elecciones generales del 9J.

Futuro presidente

Aunque el principal incremento de voto es el de Vox, los encuestados por SocioMétrica ante la pregunta de quién cree que será el próximo presidente del Gobierno muestran una distancia de más de 10 puntos a favor de Feijóo frente a Sánchez.

En este sentido, el 40,9% de los encuestados cree que el líder del PP será el próximo presidente, mientras otro 27,7% apuesta por Sánchez. La matriz de transferencia de votos revela el fuerte desgaste que sufre el PSOE, debido a los escándalos de corrupción y acoso sexual. Hoy sólo logra retener al 60,5% de sus antiguos votantes.

El 6,7% hoy se iría al PP, el 5,4% a Sumar y un 5,1% a Vox. Otro 12,4% se declara indeciso.

Vox se está asentando como el partido que mejor logra fidelizar a sus antiguos votantes (el 84,3% dice que repetiría la misma papeleta) y además el que más atrae a antiguos abstencionistas (el 9,1%).

Frente a la sangría de Sumar, que parece imparable, hoy sólo retiene al 43% de sus antiguos votantes. El 10% se iría al PSOE y el 29% regresaría a Podemos, que pese a ello sigue estancado en los 4 escaños.

Consciente del avance de Vox, Alberto Núñez Feijóo ha insistido este domingo en que el PP es el único gran "partido nacional" que queda, con un proyecto para todos los españoles, sin exclusiones.