Galicia asistirá al consejo de Política Fiscal y avisa: "No creo en negociaciones bilaterales"
Alfonso Rueda recalca que no aceptará la cifra anunciada para Galicia y vuelve a cargar contra el acuerdo con ERC, que "deja las migajas" para los demás
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado este lunes que su Gobierno estará representado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado para el próximo miércoles 14 de enero sobre financiación autonómica, al tiempo que ha anticipado que "no" cree en "negociaciones bilaterales".
Lo ha manifestado tras ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta sobre la postura que adoptará el Ejecutivo autonómico si es convocado por el estatal a una reunión bilateral sobre la reforma del modelo de financiación, en la línea de lo avanzado por Montero, aunque el presidente gallego ha precisado que no es consciente de que por ahora se haya recibido ninguna convocatoria.
Tras remarcar que la Xunta no está dispuesta a asumir una cifra que ve "absolutamente inaceptable" y criticar el acuerdo con ERC que se hizo público la semana pasada, Rueda se ha mostrado escéptico en relación a las posibilidades que pueda tener que ahora se busque "arreglar" la situación generada a través de "reuniones bilaterales", como se planteó en la condonación de la deuda.
"Yo no creo en negociaciones bilaterales. Las negociaciones bilaterales hacen imposible que se mantenga un sistema igualitario, de solidaridad y de equilibrio en todo el territorio nacional que a Galicia le conviene especialmente", ha argumentado, según recoge Europa Press.
A renglón seguido, se ha mostrado convencido de que los encuentros de carácter bilateral se dirigen a "romper" estos principios y resulta "imposible" con ese sistema "beneficiar a todo el mundo". Además, ha añadido que "no vale decir que todo el mundo aumenta", sino que hay que "compararse" con lo que se incrementan "otros" y con el objetivo que debería haber de alza conjunta.
Y ahí, ha subrayado el presidente, "Galicia sale muy perjudicada". Por ello, ha insistido en que no considera que "ninguna negociación bilateral lo fuera a arreglar", ya que cualquier acuerdo "sería en detrimento de otros y se estaría en lo mismo".
"Es la postura que a Galicia le conviene"
Por tanto, ha insistido en que él se mantendrá en su postura de que llegar a un acuerdo que "satisfaga" a todos aunque sea "cediendo todos un poco" solo será posible si se hace "con transparencia y todos juntos desde el principio".
"Creo que esta es la postura que a Galicia le conviene, se lo diría por cualquier postura que pueda mantener mi partido, alguna comunidad de mi partido o cualquiera que tenga que opinar en este asunto", ha insistido, antes de agregar que le parece "increíble" que haya fuerzas políticas de Galicia "que estén defendiendo otra cosa".
"Vamos los demás a repartir las migajas"
Tras reafirmar que, en cualquier caso, no tiene constancia de que en la Xunta se haya recibido por ahora una convocatoria a reunión bilateral alguna, ha ironizado con que "ya hubo la que todos conocen la semana pasada", en relación a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, del que salió un acuerdo con Cataluña para la financiación.
"Allí se decidió sobre lo que tenía que repartirse entre todos con un partido que sostiene a Sánchez en La Moncloa y que ni siquiera está en un gobierno", ha criticado Rueda, antes de reafirmarse en que la coyuntura que se plantea para la financiación es "desfavorable" para Galicia y no tiene en cuenta "criterios" claves para la comunidad.
"Parece increíble que sea defendido por fuerzas que se llaman gallegas", ha reiterado, antes de concluir que "por supuesto", el Gobierno gallego estará en el CPFF del miércoles, donde exigirá "explicaciones detalladas" que "no se han dado" por el momento.
"Veremos cuál es el siguiente paso que quiere dar el Gobierno, lo malo es que ya hubo una reunión bilateral y luego vamos los demás a repartir las migajas. Pero iremos a ese CPFF, que es donde se debería repartir todo, de principio a fin", ha zanjado.
El PSOE defiende la propuesta y considera que se "puede ajustar al alza" para Galicia
El secretario xeral del PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha vuelto a defender este lunes la propuesta de financiación presentada por el Gobierno, pero ha reconocido que "hay cuestiones que se pueden ajustar al alza".
Así lo ha trasladado en rueda de prensa al ser preguntado por la propuesta, que incrementa en 587 millones la financiación de Galicia, y que la Xunta rechaza al denunciar que el Gobierno deja a la comunidad gallega muy por debajo de la media" en financiación por habitante.
En su comparecencia, Besteiro ha asegurado que lo importante del planteamiento presentado por el Ejecutivo estatal "son los criterios" y ha puesto en valor que el Estado aporte más recursos que en el anterior sistema.
Además, ha subrayado que el modelo del Gobierno no es ni un cupo ni un concierto, "como algunos interesadamente intentaron trasladar" y ha situado tanto al PP como al BNG "fuera de juego" en este debate.
En el caso del PP, por no tener ningún modelo alternativo y admitir que no lo presentará hasta dentro de un año, lo que califica de "gravísimo"; y, en el caso del BNG, por defender un concierto económico que ha calificado de "lesivo para Galicia" al romper los mecanismos de solidaridad entre territorios. "Quien gobierna Galicia no puede decir que no tiene posición sobre cómo se financian los servicios públicos", ha advertido.
Financiación local
En la rueda de prensa, además, Besteiro ha destacado que la formación impulsará que los ayuntamientos socialistas exploren la vía judicial para reclamar que la Xunta cumpla la financiación de servicios como el de Axuda no Fogar (SAF).
Así lo ha trasladado después de que el pasado sábado el Comité Nacional de la formación, el máximo órgano de decisión entre congresos, aprobase una resolución en la que se traslada que la formación apoyará las demandas judiciales municipales que se presenten contra la Xunta frente al "traspaso constante" de competencias del Gobierno gallego "sin negociación, sin medios materiales ni personales y sin un solo euro para financiarlas".
En su comparecencia ante los medios este lunes, Besteiro ha advertido de que el socialismo gallego defenderá "por todas las vías", también las judiciales, los derechos de los ayuntamientos si la Xunta continúa incumpliendo su obligación de financiarlos mientras les impone nuevas competencias sin recursos.
El jefe de filas del PSOE ha calificado la situación de "abandono institucional" que, según ha dicho, pone en riesgo la viabilidad económica de las administraciones locales y la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía.
Según ha explicado, este abandono institucional tiene una traducción económica muy concreta: más de 700 millones de euros anuales que los ayuntamientos asumen por competencias impropias impuestas por la Xunta, según estimaciones de la Fegamp.
"Mientras se ahoga económicamente a los ayuntamientos, el PP rechaza sistemáticamente más recursos para Galicia", ha denunciado Besteiro, que ha dicho que el veto a la condonación de 4.010 millones de la deuda autonómica, a los fondos estatales para vivienda y escuelas infantiles es, ahora, a la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica que aportaría casi 600 millones de euros adicionales, además del refuerzo del Fondo de Compensación Interterritorial.
El BNG pide a todos los partidos rechazar la propuesta
La portavoz de Facenda del BNG, Noa Presas, ha avanzado que los nacionalistas presentarán una batería de iniciativas en la Cámara gallega para instar a todas las fuerzas políticas a rechazar la propuesta de modelo de financiamiento autonómico realizada por el Ejecutivo central y ha reprochado la crítica "timorata y estéril" del PP.
En una rueda de prensa este lunes, la portavoz del Bloque ha asegurado que buscan "un pronunciamiento unánime" del Parlamento para instar a la Xunta a rechazar esta propuesta "centralista y egoísta" y a defender "el papel de nación" de Galicia y avanzar para "tener la llave del dinero".
De este modo, ha exigido una "reacción urgente" ante la iniciativa del Gobierno y ha criticado la "pasividad inexplicable" de la Xunta, "incapaz de defender Galicia".
Así, ha manifestado que en estos momentos es urgente "una posición de país" en la que Galicia "tiene que estar por delante", por lo que, en su opinión, todo el arco político debe defender "un trato justo acorde a la situación de nación" y que "acabe con el infrafinanciamiento".
"La propuesta es una tomadura de pelo bajo cualquier punto de vista y debe ser retirada porque profundiza en un modelo que ya era malo: profundiza en el centralismo y no supone ni un solo avance en materia de autogobierno", ha censurado.
En concreto, ha detallado que la propuesta de aumento de cesión de IRPF e IVA "no supone añadir capacidad real de gestión ni de decisión" y ha asegurado que es "simplemente anecdótico" e "insuficiente" para "compensar el expolio fiscal que sufre cada año Galicia".
Tras explicar que el "incremento mínimo" formulado en materia impositiva "no va a resolver" el "déficit de financiamiento fiscal", la diputada ourensana ha insistido en que el nuevo modelo "empeora el sistema" porque "no supone una reforma real del marco, sino un reparto", además de que "los criterios de dispersión y envejecimiento pierden peso".
El "fracaso" de la Xunta
Para la nacionalista, todas estas cuestiones muestran que "el centralismo es el peor enemigo de Galicia" y también "el fracaso de la estrategia de la Xunta del PP de Rueda".
"Primero firmaron una mala propuesta en 2009, después, desde 2014, no han hecho nada más que ser cómplices de la estrategia de Génova y de sumisión al centralismo. Hemos visto cómo se negaron en estos últimos años, pese a que lo advertimos, a hacer una negociación directa con el Gobierno del Estado. Quien no negoció directamente, sale perdiendo con esta propuesta", ha argumentado Presas.
En esta línea, ha tachado de "sorprendente" que la Xunta solo realice una crítica "con la boca pequeña" porque "tienen las manos atadas por la estrategia de Génova".
"Rueda tiene que elegir de qué lado está: del lado de Galicia o del lado de Génova, de Feijóo y del centralismo", ha resumido la parlamentaria del BNG.
Rechazo
Cuestionada sobre si esta situación afectará a la relación BNG-Gobierno, Noa Presas ha reconocido que esta propuesta "no es sorprendente", ya que, ha añadido, "las fuerzas estatales de por sí no van a defender a Galicia, hay que obligarlos", por lo que ha afirmado que ese "seguirá siendo el papel del BNG en el Estado".
"Insistiremos en que esta propuesta hay que echarla atrás, hay que abrir una negociación directa y ese seguirá siendo nuestro compromiso", ha subrayado.
También ha asegurado que de llevarse esta iniciativa de esta forma al Congreso el BNG votará no, señalando que los nacionalistas gallegos no van a aceptar esta propuesta "bajo ningún concepto" y apuntando que "hay margen de negociación".
Así, ha reiterado que el Bloque demanda "establecer criterios claros", con propuestas "concretas" e insistiendo que "hay que ir hacia un cambio de modelo".
"Aquí no se formula la transferencia de ni un solo impuesto a mayores. Cuando el Gobierno central dice que se avanza en autogobierno está faltando a la verdad", ha reprochado.