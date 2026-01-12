Galicia asistirá al consejo de Política Fiscal y avisa: "No creo en negociaciones bilaterales"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado este lunes que su Gobierno estará representado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado para el próximo miércoles 14 de enero sobre financiación autonómica, al tiempo que ha anticipado que "no" cree en "negociaciones bilaterales".

Lo ha manifestado tras ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta sobre la postura que adoptará el Ejecutivo autonómico si es convocado por el estatal a una reunión bilateral sobre la reforma del modelo de financiación, en la línea de lo avanzado por Montero, aunque el presidente gallego ha precisado que no es consciente de que por ahora se haya recibido ninguna convocatoria.

Tras remarcar que la Xunta no está dispuesta a asumir una cifra que ve "absolutamente inaceptable" y criticar el acuerdo con ERC que se hizo público la semana pasada, Rueda se ha mostrado escéptico en relación a las posibilidades que pueda tener que ahora se busque "arreglar" la situación generada a través de "reuniones bilaterales", como se planteó en la condonación de la deuda.

"Yo no creo en negociaciones bilaterales. Las negociaciones bilaterales hacen imposible que se mantenga un sistema igualitario, de solidaridad y de equilibrio en todo el territorio nacional que a Galicia le conviene especialmente", ha argumentado, según recoge Europa Press.

A renglón seguido, se ha mostrado convencido de que los encuentros de carácter bilateral se dirigen a "romper" estos principios y resulta "imposible" con ese sistema "beneficiar a todo el mundo". Además, ha añadido que "no vale decir que todo el mundo aumenta", sino que hay que "compararse" con lo que se incrementan "otros" y con el objetivo que debería haber de alza conjunta.

Y ahí, ha subrayado el presidente, "Galicia sale muy perjudicada". Por ello, ha insistido en que no considera que "ninguna negociación bilateral lo fuera a arreglar", ya que cualquier acuerdo "sería en detrimento de otros y se estaría en lo mismo".

"Es la postura que a Galicia le conviene"

Por tanto, ha insistido en que él se mantendrá en su postura de que llegar a un acuerdo que "satisfaga" a todos aunque sea "cediendo todos un poco" solo será posible si se hace "con transparencia y todos juntos desde el principio".

"Creo que esta es la postura que a Galicia le conviene, se lo diría por cualquier postura que pueda mantener mi partido, alguna comunidad de mi partido o cualquiera que tenga que opinar en este asunto", ha insistido, antes de agregar que le parece "increíble" que haya fuerzas políticas de Galicia "que estén defendiendo otra cosa".

"Vamos los demás a repartir las migajas"

Tras reafirmar que, en cualquier caso, no tiene constancia de que en la Xunta se haya recibido por ahora una convocatoria a reunión bilateral alguna, ha ironizado con que "ya hubo la que todos conocen la semana pasada", en relación a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, del que salió un acuerdo con Cataluña para la financiación.

"Allí se decidió sobre lo que tenía que repartirse entre todos con un partido que sostiene a Sánchez en La Moncloa y que ni siquiera está en un gobierno", ha criticado Rueda, antes de reafirmarse en que la coyuntura que se plantea para la financiación es "desfavorable" para Galicia y no tiene en cuenta "criterios" claves para la comunidad.

"Parece increíble que sea defendido por fuerzas que se llaman gallegas", ha reiterado, antes de concluir que "por supuesto", el Gobierno gallego estará en el CPFF del miércoles, donde exigirá "explicaciones detalladas" que "no se han dado" por el momento.

"Veremos cuál es el siguiente paso que quiere dar el Gobierno, lo malo es que ya hubo una reunión bilateral y luego vamos los demás a repartir las migajas. Pero iremos a ese CPFF, que es donde se debería repartir todo, de principio a fin", ha zanjado.