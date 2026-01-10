Confirmado por el gobierno gallego: nueva ayuda de hasta 3.000 euros para renovar la fachada de tu casa

La Xunta de Galicia ha duplicado en 2026 la dotación económica en la ayuda destinada a particulares para mejorar la imagen exterior de las viviendas y otros inmuebles. Con un presupuesto de 2 millones de euros, se prevé que unas 700 personas puedan beneficiarse de esta convocatoria para renovar fachadas, cubiertas y muros.

Estas ayudas no están dirigidas únicamente a los propietarios, sino que también podrán solicitarlas los usufructuarios de los inmuebles, ampliando así el acceso a la rehabilitación y mejora del entorno. De este modo, la Xunta facilita el acceso a recursos económicos para rehabilitar sus viviendas y mejorar su seguridad y estética.

Cómo y cuándo solicitar esta ayuda

La Xunta de Galicia abrirá este mes una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a particulares para mejorar la imagen exterior de viviendas y otros inmuebles, una línea que contará con una dotación total de 2 millones de euros. Ya se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El objetivo es ayudar a mejorar el entorno, reducir impactos visuales y conservar de forma adecuada las fachadas, cubiertas y muros de cierre.

El plazo de solicitudes se abrirá a partir del 16 de enero. Como novedad, estas podrán registrarse desde las 12:00 horas del mediodía, con el fin de facilitar la tramitación. Recuerda tener preparada la documentación necesaria para agilizar el proceso y evitar imprevistos.

Podrán beneficiarse de estas ayudas tanto los propietarios como los usufructuarios de los inmuebles. La ayuda podrá ser de hasta 3.000 euros por solicitante y bien y será destinada a financiar trabajos de mejora en fachadas, cubiertas y muros, así como la retirada de elementos añadidos que deterioren la imagen del edificio.

La Xunta financiará hasta el 70% del presupuesto subvencionable, por lo que deberás hacer una aportación complementaria en caso de resultar beneficiario de la ayuda.

Requisitos para acceder a la ayuda