Confirmado por el gobierno gallego: nueva ayuda de hasta 3.000 euros para renovar la fachada de tu casa
Una ayuda con la que se prevé llegar a 700 personas para que renueven las fachadas, cubiertas y muros de cierre de sus viviendas
La Xunta de Galicia ha duplicado en 2026 la dotación económica en la ayuda destinada a particulares para mejorar la imagen exterior de las viviendas y otros inmuebles. Con un presupuesto de 2 millones de euros, se prevé que unas 700 personas puedan beneficiarse de esta convocatoria para renovar fachadas, cubiertas y muros.
Estas ayudas no están dirigidas únicamente a los propietarios, sino que también podrán solicitarlas los usufructuarios de los inmuebles, ampliando así el acceso a la rehabilitación y mejora del entorno. De este modo, la Xunta facilita el acceso a recursos económicos para rehabilitar sus viviendas y mejorar su seguridad y estética.
Cómo y cuándo solicitar esta ayuda
La Xunta de Galicia abrirá este mes una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a particulares para mejorar la imagen exterior de viviendas y otros inmuebles, una línea que contará con una dotación total de 2 millones de euros. Ya se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG).
El objetivo es ayudar a mejorar el entorno, reducir impactos visuales y conservar de forma adecuada las fachadas, cubiertas y muros de cierre.
El plazo de solicitudes se abrirá a partir del 16 de enero. Como novedad, estas podrán registrarse desde las 12:00 horas del mediodía, con el fin de facilitar la tramitación. Recuerda tener preparada la documentación necesaria para agilizar el proceso y evitar imprevistos.
Podrán beneficiarse de estas ayudas tanto los propietarios como los usufructuarios de los inmuebles. La ayuda podrá ser de hasta 3.000 euros por solicitante y bien y será destinada a financiar trabajos de mejora en fachadas, cubiertas y muros, así como la retirada de elementos añadidos que deterioren la imagen del edificio.
La Xunta financiará hasta el 70% del presupuesto subvencionable, por lo que deberás hacer una aportación complementaria en caso de resultar beneficiario de la ayuda.
Requisitos para acceder a la ayuda
- Pueden solicitarla personas físicas propietarias o usufructuarias del inmueble donde se vaya a realizar la obra
- Solo se permite una solicitud por persona y bien, aunque puede incluir varias intervenciones
- Es obligatorio acreditar la propiedad o el usufructo y la disponibilidad del inmueble, mediante declaración responsable
- Las obras deberán contar con la comunicación previa o licencia municipal y los permisos necesarios
- No pueden ser beneficiarias las personas que tengan prohibiciones legales para recibir subvenciones ni aquellas que, en la convocatoria anterior, renunciaron fuera de plazo o perdieron la ayuda por no justificar correctamente la actividad subvencionada
- El incumplimiento de estos requisitos puede conllevar la denegación o pérdida de la ayuda