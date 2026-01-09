La borrasca Goretti pone en alerta a Galicia por nieve: acumulaciones de más de 5 cm en estas zonas

El paso de la borrasca Goretti, la séptima de alto impacto de la temporada, se deja sentir en Galicia con un intenso temporal marítimo y de viento que, por el momento, no ha provocado incidencias de gravedad.

Además de los avisos por mar combinada y fuertes rachas de viento, Galicia mantiene activa la alerta por nieve, con previsión de acumulaciones superiores a los 5 centímetros en zonas situadas por encima de los 1.000 metros de altitud.

Alerta amarilla por nieve: acumulaciones de más de 5 cm

Tras tocar tierra en el suroeste de Gran Bretaña, la borrasca de alto impacto Goretti también se ha dejado notar en Galicia, con lluvias, fuertes vientos y un intenso temporal marítimo que ha puesto en aviso a gran parte del litoral.

En este contexto, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) mantiene avisos de nivel naranja por fenómenos costeros en la costa de A Coruña y en A Mariña Lucense, mientras que en las Rías Baixas el aviso es de nivel amarillo.

Día de abrir e pechar os☔️🌂

🔹Chuvascos máis frecuentes na metade oeste🌦️ 🔹Cota de neve nos 900-1000❄️

🔹Temperaturas en descenso🧥

⚠️Mar combinada do noroeste con ondas por riba dos 5 metros🌊 pic.twitter.com/cSMpeLfngK — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) January 9, 2026

Las alertas activas para este viernes y la madrugada del sábado también están relacionadas con la nieve, ya que la influencia del chorro polar provocará nevadas en zonas de alta montaña, especialmente en la montaña de Lugo.

Este aviso permanecerá activo durante dos días, desde hoy viernes hasta las 06:00 horas del sábado, y se esperan acumulaciones superiores a cinco centímetros en cotas por encima de los 1.000 metros.

De este modo, los amantes de la nieve podrán disfrutar este fin de semana de un paisaje plenamente invernal en enclaves como Pedrafita do Cebreiro o Piornedo. No obstante, para cualquier desplazamiento se recomienda consultar previamente el estado de las carreteras en la página web de la DGT.

Por otro lado, la zona de Manzaneda también podría recibir nevadas. Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas adversas, las pistas de la estación de esquí, la única en Galicia, permanecerán cerradas.

"La montaña es naturaleza en estado puro y las condiciones meteorológicas marcan la evolución diaria de la nieve. Por este motivo, mañana (hoy) las pistas permanecerán cerradas, ya que no se dan las condiciones necesarias para garantizar una apertura segura", indican en un comunicado.

De cara al lunes, el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas hará que la próxima semana sea lluviosa en buena parte de la Península, especialmente en la mitad oeste, con acumulados significativos en Galicia.

"Los vientos serán húmedos y templados, por lo que en general nevará únicamente en zonas de montaña y el frío no será demasiado intenso, con temperaturas superiores al promedio normal para la época", informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).