Renfe lanza una oferta con billetes de AVE a partir de 15 euros desde Galicia: disponible hasta el 18 de enero

La vuelta a la rutina tras las vacaciones navideñas siempre viene acompañada de las rebajas de invierno. Más allá de los descuentos irresistibles en las tiendas de ropa, Renfe ha lanzado una promoción muy atractiva para todos aquellos que estén pensando en viajar en AVE o Avlo. Te lo contamos.

A partir de mañana, jueves 8 de enero, Renfe pone a disposición de todos los gallegos y del resto de españoles una promoción para adquirir billetes de AVE y Avlo a un precio increíble. La oferta estará vigente hasta el 18 de enero o hasta agotar las plazas promocionadas.

Promoción de Renfe en AVE y Avlo

Renfe vuelve a apostar por los descuentos para animar a los viajeros a comenzar el año sobre raíles. A partir de este jueves 8 de enero, la compañía ferroviaria pone en marcha una nueva promoción que permitirá adquirir billetes AVE desde 15 euros y de Avlo desde 7 euros, su tarifa más baja habitual.

La oferta está disponible hasta el próximo 18 de enero o hasta que se agoten las plazas asignadas a la campaña.

La iniciativa se enmarca dentro de las tradicionales promociones de inicio de año y será válida para desplazamientos con fecha de viaje a partir del 8 de enero. Los descuentos se aplicarán a una amplia variedad de servicios, incluyendo AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional, lo que permite viajar a prácticamente cualquier destino de la red de alta velocidad y larga distancia.

Los billetes incluidos en esta promoción estarán claramente identificados como 'Superprecio' tanto en la página web de Renfe como en su aplicación móvil.

Estas tarifas corresponden a la opción Básico, aunque los clientes tendrán la posibilidad de mejorar su billete a la modalidad Elige por un suplemento de 3 euros. Esta opción ofrece mayor flexibilidad, permitiendo realizar cambios o anulaciones, así como personalizar ciertos complementos del viaje, salvo en el caso del AVE Internacional.

Además, los usuarios inscritos en el programa de fidelización Más Renfe podrán beneficiarse doblemente de la promoción, ya que los billetes con Superprecio también permiten acumular puntos canjeables por futuros descuentos y ventajas exclusivas.

Con esta campaña, Renfe busca fomentar los viajes en tren después de las vacaciones navideñas ofreciendo una alternativa cómoda, rápida y económica para quienes planeen escapadas próximamente.