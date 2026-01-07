La exsecretaria de Igualdad del PSdeG pide junto a otras militantes una Conferencia Federal de Igualdad

Mujeres militantes del PSOE, entre ellas la exsecretaria de Igualdade del PSdeG —que dimitió el pasado mes de diciembre de la ejecutiva gallega crítica con la gestión de la denuncia por acoso sexual contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé—, han reclamado este miércoles una Conferencia Federal de Igualdad en 2026 y autocrítica por la "fractura" en el movimiento feminista.

Así lo ponen de manifiesto en un comunicado conjunto firmado por más de 50 feministas, entre las que se encuentran Elena Valenciano, Ángeles Álvarez, Altamira Gonzalo, Amelia Valcárcel o Carmen Martínez Ten.

"Las críticas al feminismo, expresadas de forma agresiva en redes sociales no han tenido una respuesta adecuada por parte de la organización. Las críticas feministas a algunas medidas de la acción del gobierno han sido ignoradas y silenciadas. El resultado de todo ello ha sido una profunda fractura dentro del movimiento feminista y el distanciamiento de una parte de las organizaciones respecto al PSOE", aseguran.

En el escrito, dirigido a la secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, y a la secretaria de Organización, Rebeca Torró, las mujeres denuncian que en los últimos años se ha producido un "deterioro del diálogo y la negociación con el feminismo socialista", así como un "distanciamiento" de organizaciones respecto al partido.

Las firmantes subrayan que el PSOE, "de la mano del movimiento feminista", ha sido decisivo en la aprobación de avances legislativos en materia de igualdad y derechos de las mujeres, como la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad o la normativa sobre salud sexual y reproductiva. Sin embargo, alertan de que actualmente existe una "profunda fractura" en el movimiento feminista.

El texto también señala que algunas críticas feministas a medidas del Gobierno "han sido ignoradas y silenciadas" y reclama autocrítica ante las denuncias de comportamientos sexistas y abusos en el ámbito político. "Indignarse no es suficiente", afirman.

Asimismo, las firmantes advierten del "riesgo de involución" ante el avance de discursos machistas y de la influencia de la "ultraderecha machista y xenófoba" sobre la derecha "tradicional". Además, recuerdan que persisten problemas como la violencia de género, la violencia sexual, la desigualdad en los cuidados, el techo de cristal o la expansión del consumo de pornografía entre menores.

Por todo ello, exigen activar el artículo 48 de los Estatutos Federales y cumplir la resolución del 41º Congreso del PSOE para preparar una Conferencia Federal de Igualdad en 2026, con amplia participación de militantes feministas y organizaciones de mujeres.

"Rectificar posibles errores"

El objetivo, según indican, sería "rectificar posibles errores", recuperar "el valor del feminismo socialista" y "volver a situar las políticas de igualdad donde siempre estuvieron: generando amplios debates políticos y profundos consensos sociales".

"El PSOE es el partido que mejor se ha relacionado con el movimiento feminista", concluye el comunicado, advirtiendo de que perder ese vínculo supondría renunciar a "parte de su historia" y a una de sus "grandes aportaciones a la sociedad española".