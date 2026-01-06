El presidente de Galicia asegura que "se abre una etapa de esperanza" para Venezuela

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este martes que "se abre una etapa de esperanza" para Venezuela y "para todos los gallegos que tienen relación con el país" tras la captura de Nicolás Maduro al que ha calificado de "tirano", y de su mujer, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos. Asimismo, ha deseado que los venezolanos puedan decidir su futuro democráticamente, "como ya lo decidieron en su momento".

Así lo ha señalado este martes en declaraciones a medios recogidas por Europa Press tras la celebración de la Pascua Militar al ser preguntado por la operación militar llevada a cabo este fin de semana por Estados Unidos en el país.

En este contexto, ha ensalzado Venezuela como "ese gran país que tiene todas las herramientas para poder ser el gran país que fue en su momento y que durante estos últimos años, por la dictadura de Chávez y luego de Maduro, no fue posible, sino en todo lo contrario".

Asimismo, ha manifestado su "cercanía" con aquellos venezolanos que tuvieron que irse de su país por "la falta de libertad y por la falta de recursos" para buscar "una vida mejor" y que en Galicia "encontraron esa nueva oportunidad".

"Estuvimos muy cerca de ellos durante todo este tiempo, durante toda la etapa que vivieron aquí en Galicia, por lo tanto, muchísimo más ahora, y también, por supuesto, con todos los gallegos que todavía viven en Venezuela y que nunca rompieron los vínculos", ha manifestado el presidente gallego.