El nuevo abono de 60 euros para los gallegos con viajes a toda España: días de compra y cómo registrarse

El mes pasado Pedro Sánchez anunciaba la ampliación de los descuentos al transporte para 2026 con un billete único de 60 euros mensuales para viajar por toda España a través de los trenes de Media Distancia y Cercanías, así como los autobuses estatales. Esta cantidad baja a 30 euros para todos aquellos que sean menores de 26 años.

Ya se conoce a partir de qué día estará abierta la venta del abono único creado por el Gobierno para favorecer el uso del transporte público, de tal forma que los gallegos, y el resto de españoles, están más cerca de conseguirlo y poder viajar por el país sin que eso suponga una gran carga económica. Te despejamos todas las dudas que puedas tener sobre esto.

Abono único para viajar por toda España

Este abono único mensual de transporte está destinado a facilitar la movilidad y reducir el gasto de los usuarios habituales del transporte público. Esta medida permitirá desplazarse por todo el territorio nacional utilizando los trenes de Cercanías, Media Distancia y los autobuses estatales, lo que supone un avance en accesibilidad y movilidad sostenible.

El nuevo abono tendrá un precio de 60 euros al mes para adultos y de 30 euros para los jóvenes menores de 26 años (nacidos a partir del 1 enero del 2000), con el objetivo de apoyar a la clase trabajadora.

La venta de este abono estará disponible desde el 12 de enero de 2026 para viajes a partir del 19 de enero y, según adelantó Pedro Sánchez, beneficiará a cerca de dos millones de personas en todo el país.

Uno de los aspectos más destacados es el ahorro económico, que podrá suponer hasta un 60% del gasto mensual en transporte público para quienes realizan desplazamientos diarios entre ciudades. Un ejemplo de esto son aquellos gallegos que viajan habitualmente entre Vigo y Santiago de Compostela, aunque el impacto positivo se extenderá a más viajes en Galicia.

¿Cómo adquirir el abono único?

El abono único se puede comprar en taquillas y máquinas de autoventa de las estaciones y también en renfe.com, siempre que estés registrado como usuario. Ten en cuenta que la venta comienza el 12 de enero para viajar a partir del 19.

"Una vez adquirido el abono, debes elegir una fecha de inicio dentro de los 30 días posteriores a la compra. El abono tendrá validez durante los 30 días naturales desde la fecha seleccionada", informan el Ministerio de Transportes.

Si eres Joven/Niño, para adquirir el abono es obligatorio disponer de un código de registro del Ministerio de Transportes. Este código se obtiene al registrarse en su web con al menos 24 horas de antelación y se solicita en el momento de la compra.

Además, el Ministerio mantiene la gratuidad del transporte para los niños menores de 15 años, pero "se requiere de registro previo para obtener el código niño AN-26", indican.

Si se compra para Media Distancia y se quiere usar en Cercanías, el abono debe cargarse en la tarjeta sin contacto Renfe&Tú (coste de 1 euro, si no se dispone de una). A la inversa, si se adquiere en Cercanías y se va a viajar en Media Distancia, el trámite es gratuito.

Antes de viajar es obligatorio reservar o validar el trayecto: