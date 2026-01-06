El 06703 deja el primer premio del Sorteo de El Niño en Galicia: Marín, O Porriño, As Pontes, Zas, Monforte, Ourense y Xinzo

El Sorteo de El Niño comenzaba este 6 de enero a las 12:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid y 20 minutos después, ya conocíamos el ganador del primer premio, de 200.000 euros cada décimo. El número 06703, muy repartido en todo el territorio nacional, ha caído también en Galicia.

Dentro de la comunidad, este se ha vendido en administraciones de Marín, O Porriño, As Pontes, Zas, Monforte, Ourense y Xinzo.

La provincia de Pontevedra es una de las grandes premiadas en esta edición del sorteo. El primer premio se repartió en la admnistración de la calle da Ponte y en la de doctor Otero Ulloa en Marín y en la de la calle Ramón González de O Porriño, que también vendió el segundo premio, el 45875.

En Ourense, el 06703 cayó en Xinzo de Limia, en la avenida de Madrid, y en la ciudad de Ourense, en la administración de Ervedelo, mientras que en Lugo lo hizo en Monforte de Lemos, en la de Campo San Antonio. La suerte llegó a todas las provincias gallegas, repartiéndose también en A Coruña, concretamente en la administración de la plaza Hospital de As Pontes y en la de travesía de Santiago, en Zas.

Este 2026, el Sorteo de El Niño reparte 770 millones de euros con un primer premio de 2 millones de euros por serie y 200.000 euros por décimo, un segundo de 750.000 euros a la serie y 75.000 euros por décimo y un tercero a 250.000 euros la serie y 25.000 euros el décimo. Este año la facturación total en la venta de décimos alcanza los 864 millones de euros según los datos provisionales proporcionados por Loterías este martes.

Galicia, entre las 10 comunidades que más gastan en el Sorteo de El Niño

En esta edición, cada gallego ha gastado de media 19,67 euros en la compra de décimos, 90 céntimos más que la media estatal, situada en 18,77 euros por persona. Esto supone 0,57 euros más que el año anterior, según la cifra de consignación por habitante de Loterías, recogida por Europa Press.

Por provincias, en A Coruña han crecido un 6,02% las ventas, llegando a una media de 19,16 euros de gasto por habitante. En Lugo se ha incrementado de forma similar, un 5,62%, pero con una media claramente superior: el gasto por cada lucense es de 29,53 euros.

Ourense también registra un crecimiento, concretamente del 4,88% hasta alcanzar un gasto medio de 17,68 euros. Pontevedra, por su parte, tiene un aumento del 4,92% y una media de 19,79 euros gastados por habitante.

Galicia es, además, una de las regiones que más apuesta por el segundo gran sorteo de la Navidad, siendo la décima comunidad en importe de gasto en décimos y una de las comunidades preferidas para quienes compran lotería de El Niño. La previsión inicial situaba en 53,1 millones de euros las ventas, como en el País Vasco.