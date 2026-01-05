Galicia vivirá su día de Reyes más frío de los últimos 40 años, al nivel de 2021 con Filomena

Este 5 de enero, en la víspera del día de Reyes, los termómetros amanecían en algunas zonas de Galicia con sus termómetros bajo cero. En la montaña de Lugo la Aemet ya ha activado la alerta amarilla para este lunes por acumulación de nieve de un grosor de 5 centímetros.

Si bien, esto solo acaba de empezar, la Aemet ya advirtió en los pasados días del "frío intenso" que será protagonista hasta mediados de la semana que entra. Lo peor vendrá para la montaña lucense y orensana, así como el sur de Lugo o el interior de la provincia coruñesa.

Por ejemplo, este lunes una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, con un frente dejando precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, Cantábrico y alto Ebro; en forma de nieve a una cota de 400/600 metros, sin descartar algún copo a cotas más bajas.

🐫 👑 Día de véspera de Reis frío / moi frío en Galicia



🥶 Frío con sensación térmica de moito frío debido ao vento de compoñente norte



☂️ Ceos nubrados con probabilidade de chuvascos febles e illados na metade norte, que serán de neve a partir dunha cota de 700 m

Asimismo, ha pronosticado que este 6 de enero podría ser el día de Reyes más frío en España de los últimos 40 años, junto con el de 2021, previo a Filomena. "Todo apunta a que sus majestades los Reyes Magos van a tener que hacer el reparto de regalos muy abrigados", escribió la entidad estatal en su cuenta de 'X'.