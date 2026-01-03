El PSOE gallego envía un mensaje "de prudencia" ante la situación en Venezuela

El PSOE de Galicia ha emitido un comunicado este sábado tras conocerse el ataque de EEUU a Venezuela la pasada madrugada y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores. En el escrito, los socialistas envían un mensaje de prudencia y responsabilidad.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, declaró que "o que nos chega de Venezuela é moi grave e obriga a ser especialmente prudentes", insistiendo en que lo más urente es "evitar unha escalada da crise e garantir a seguridade de todas as persoas, tamén da colonia española no país".

El partido socialista defiende el diálogo como la única salida posible para esta situación, apostando por una "solución pacífica e democrática, sen imposicións externas e no marco do dereito internacional", con acompañamiento multilatural para garantizar la estabilidad.

Asimismo, Besteiro declaró que "non é momento de declaracións partidistas, senón de actuar con serenidade e responsabilidade para contribuír a unha solución que responda ás necesidades do pobo venezolano".