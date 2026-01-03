El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, envía un mensaje de apoyo tras el ataque a Venezuela

El líder del Gobierno gallego afirma que la comunidad sigue de cerca la situación en el país sudamericano

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se ha manifestado a raíz del ataque que se ha conocido en las últimas horas de Estados Unidos sobre Venezuela, que ha resultado en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. De acuerdo con la última información, ambos serán llevados a Nueva York. Allí Maduro será juzgado por narcotráfico y terrorismo.

Concentración de venezolanos en A Coruña.

En este contexto, han sido múltiples las voces que se están pronunciando en distintos lugares del mundo. También en Galicia, donde los venezolanos siguen con esperanza y expectación el desarrollo de los acontecimientos y donde BNG y PSdG han emitido comunicados.

Por parte del Gobierno gallego, su presidente Alfonso Rueda ha publicado un mensaje en redes sociales. "Galicia segue moi de cerca a situación en Venezuela, país co que nos unen milleiros de lazos", afirmó en su perfil en X.

A esto, Rueda ha añadido que "o noso corazón está, hoxe e sempre, cos galegos de alí e cos venezolanos de aquí".