El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, envía un mensaje de apoyo tras el ataque a Venezuela

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se ha manifestado a raíz del ataque que se ha conocido en las últimas horas de Estados Unidos sobre Venezuela, que ha resultado en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. De acuerdo con la última información, ambos serán llevados a Nueva York. Allí Maduro será juzgado por narcotráfico y terrorismo.

En este contexto, han sido múltiples las voces que se están pronunciando en distintos lugares del mundo. También en Galicia, donde los venezolanos siguen con esperanza y expectación el desarrollo de los acontecimientos y donde BNG y PSdG han emitido comunicados.

Por parte del Gobierno gallego, su presidente Alfonso Rueda ha publicado un mensaje en redes sociales. "Galicia segue moi de cerca a situación en Venezuela, país co que nos unen milleiros de lazos", afirmó en su perfil en X.

A esto, Rueda ha añadido que "o noso corazón está, hoxe e sempre, cos galegos de alí e cos venezolanos de aquí".